Biserica „Sf. Gheorghe” din Sângeorz-Băi a fost sfințită: Să primească Dumnezeu rugăciunile pe care le veți rosti aici

Biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe” din Sângeorz-Băi a fost sfințită duminică de Mitropolitul Andrei, împreună cu patru ierarhi. Înaltpresfinția Sa i-a felicitat pe ctitori și le-a dorit ca rugăciunile rostite în noul lăcaş de cult să fie primite de Dumnezeu.

Mitropolitului Clujului, Maramureșului și Sălajului i s-au alăturat în slujire Episcopii Ignatie al Hușilor, Benedict al Sălajului și Macarie al Europei de Nord și Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

„Pe dumneavoastră, ctitorii acestui sfânt lăcaș, vă felicităm. Să primească Dumnezeu rugăciunile rostite aici de părintele Paul și de dumneavoastră”.

La momentul solemn au participa reprezentați ai comunității locale, ai autorităților județene și naționale și mii de credincioși.

Pentru întreaga activitate administrativă și pastoral-misionară, Mitropolitul Andrei i-a acordat părintelui paroh Paul Gavriloaie „Crucea Transilvană” pentru clerici, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Totodată, Înaltpreasfinția Sa a oferit diplome, distincții de vrednicie și ordine ctitorilor și celor care au contribuit la edificarea lăcașului de cult.

Dragostea femeilor mironosițe

La Sfânta Liturghie, predica a fost rostită de Episcopul Ignatie al Hușilor care a evidențiat dragostea femeilor mironosițe pentru Dumnezeu.

„Femeile mironosițe aveau sufletul lor plin de multă iubire față de Dumnezeu. Unde este dragoste este fervoare, flacără, mișcare, foarte mult dinamism. Nu putem afirma că în sufletul unui om care este locuit de dragoste s-ar găsi lentoare sau stare de letargie. Totul devine mișcare”.

Preasfinția Sa a subliniat faptul că putem învăța de la femeile mironosițe să fim grabnici în a răspândi binele și frumosul.

„Femeile mironosițe ne învață să fim grabnici, fără intermitențe, în a răspândi binele, frumosul, a vorbi despre cele care ne locuiesc și le iubim și ne înfrumusețează atât de minunat sufletul”.

„Să devenim și noi purtători ai acestui mir al luminii necreate, al învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, al binelui, oriunde suntem și în orice loc și să căutăm pe cât ne stă în putință să obstaculăm, să diminuăm răspândirea răului”, i-a îndemnat ierarhul pe credincioși.

Biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe” din Sângeorz-Băi

Piatra de temelie a bisericii, pusă sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, care este și ocrotitorul spiritual al orașului-stațiune Sângeorz-Băi, a fost pusă în data de 6 august 2019.

Lăcașul de cult a fost edificat în trei ani, astfel că binecuvântarea lucrărilor a avut loc de sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului, în 2022.

În perioada 2024-2025, biserica a fost pictată în tehnica frescă de către Stanislav Grecu, împreună cu echipa sa. De asemenea, lăcașul de cult a fost amenajat cu mobilier bisericesc din lemn de stejar.

Lăcașul de cult deservește comunitatea din stațiune, precum și pe tinerii care se află în tabere la Centrul Misionar de Tineret „Ioan Bunea”, aflat tot în curtea parohiei.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim