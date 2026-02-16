PS Nectarie de Bogdania împlinește un an de arhierie

Luni se împlinește un an de când Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, a primit darul arhieriei, după ce Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales în această demnitate în data de 5 februarie 2025.

Evenimentul a avut loc la Catedrala Patriarhală din București, marcând un moment istoric, deoarece anul 2025 a fost și anul Centenarului Mitropoliei Basarabiei.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania s-a născut în 15 noiembrie 1968 la Brăila și este absolvent al Colegiului Universitar Tehnic Galați – specializarea Nave și echipamente navale.

A studiat Teologia la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfânta Filofteia” a Universității din Pitești și are un master în Teologie de la Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

De-a lungul timpului a avut numeroase contribuții culturale și a publicat mai multe cărți, acatiste și albume monografice.

Viața monahală și slujirea administrativă

A intrat în viața monahală la Mănăstirea Putna, unde a fost tuns în monahism în data de 20 noiembrie 1996 de către Preasfințitul Părinte Gherasim Putneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

A urmat rânduielile treptelor slujirii monahale, fiind hirotonit ierodiacon în 27 decembrie 1997 și ieromonah în 18 ianuarie 1998 de către vrednicul de pomenire Arhiepiscop Pimen al Sucevei și Rădăuților.

A fost numit egumen al Schitului Sihăstria Putnei din județul Suceava în data de 1 octombrie 2000 și a fost hirotesit protosinghel în 25 martie 2002 de Preasfințitul Părinte Calinic Botoșăneanul.

Începând cu 20 februarie 2005, a îndeplinit ascultarea de stareț al mănăstirii sucevene Sihăstria Putnei, fiind ridicat la rangul de arhimandrit în data de 31 decembrie 2006.

Din anul 2020, a fost numit Exarh de zonă și membru în mai multe comisii ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, având o implicare activă în coordonarea mănăstirilor și dezvoltarea proiectelor eparhiale.

Realizări edilitare și filantropice

Ca stareț al Mănăstirii Sihăstria Putnei, a inițiat și finalizat, între anii 2002-2017, construcția unei biserici monumentale cu hramurile „Izvorul Tămăduirii” și „Sfântul Cuvios Serafim din Sarov”, perioadă în care au fost sfințite și alte trei biserici și un paraclis.

A coordonat construirea mai multor corpuri de chilii, case pentru pelerini, spații pentru ateliere și alte anexe. Mănăstirea a devenit un important centru de pelerinaj, servind zilnic mese gratuite pentru 80-100 de persoane, iar în duminici și sărbători pentru 400-500 de credincioși.

În perioada 2011-2012, a reactivat Schitul „Nașterea Maicii Domnului” din Marginea, județul Suceava, ca așezământ de maici, care în prezent numără 25 de viețuitoare.

Totodată, a pus bazele unui cămin pentru bătrâni, unde sunt îngrijite 12 persoane, și a inițiat construirea Centrului „Sfântul Nectarie”, destinat îngrijirii vârstnicilor și recuperării medicale.

Ca inițiator al unor programe europene de dezvoltare rurală și asistență socială (2008–2023), ierarhul a fost onorat de-a lungul timpului cu distincții bisericești deosebite, între care Crucea Patriarhală, Crucea Moldavă, Crucea Bucovinei, Ordinul „Apărător al credinței creștine” și altele.

