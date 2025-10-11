PS Macarie s-a rugat pentru eroii români din Primul Război Mondial care odihnesc la Ljubljana, în Slovenia

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a oficiat sâmbătă, la Ljubljana, capitala Sloveniei, o slujbă de pomenire pentru cei aproximativ 100 de eroi români din Primul Război Mondial care odihnesc în Cimitirul Žale.

Parastasul a fost oficiat la Mausoleul Eroilor Români din cimitir, iar Părintele Episcop Macarie a transmis binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

„Eram copil și se făcea slujba de pomenire pentru eroii neamului în satul meu natal năsăudean, Spermezeu, iar apoi am aflat și din satele învecinate că în Primul Război Mondial au fost mulți năsăudeni care s-au jertfit pe câmpurile de luptă din aceste locuri”, a spus Preasfinția Sa.

„Dumnezeu a rânduit acum să ajung și să le fac pomenire chiar la mormintele lor, unde nu îi putem uita, deoarece nici ei nu ne uită și ne ajută ca să trăim demni și liberi. Fiindcă eroii neamului nostru au ales demnitatea în locul lașității, curajul în locul fricii și libertatea în locul robiei.”

La eveniment au participat atât o delegație a Patriarhiei Române coordonată de Părintele Consilier Costin Spiridon, cât și o delegație de parlamentari români, între care doi foști miniștri ai Apărării Naționale – domnii Vasile Dîncu și Mihai Fifor.

De asemenea, au fost prezenți reprezentanți ai Ambasadei României în Republica Slovenia, în frunte cu Ambasadorul Alexandru Grădinar.

Ceremonia a avut un caracter solemn și emoționant, marcând recunoștința poporului român față de jertfa eroilor care au luptat pentru unitate și libertate departe de hotarele țării.