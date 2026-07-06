PS Macarie și PS Samuel Bistrițeanul au resfințit biserica unei parohii din Cluj

Episcopul Macarie al Europei de Nord și Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului au resfințit duminică biserica parohiei Batin din județul Cluj.

Slujba de sfințire a fost oficiată după ce în anii trecuții au fost realizate lucrări de restaurare și înfrumusețare a lăcașului de cult.

La predică, Preasfințitul Părinte Macarie a explicat că demonii Îl recunosc pe Mântuitorul Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, însă nu Îl iubesc, iar prezența Sa luminoasă și binefăcătoare devine pentru ei chin.

„Au cerut Domnului îngăduința ca să intre în turma de porci care păștea în apropiere. Ceea ce ne arată faptul că diavolii întotdeauna sunt tolerați și nimic nu fac fără îngăduința lui Dumnezeu. Deși nu-L iubesc, se tem de El și nu pot să facă nimic, de vreme ce Domnul este atotputernic”.

Ierarhul a arătat că vrăjmașul caută să-l îndepărteze pe om de Dumnezeu, promițându-i o libertate falsă, care îl înrobește prin păcat și patimi, în timp ce Hristos dăruiește adevărata libertate.

„Aceasta dorește diavolul: să ne îndepărteze de Domnul și să ne stăpânească. Ne promite o libertate falsă, care ne înrobește prin păcatul repetat, care devine patimă. De aceea, această robie lăuntrică este mai cumplită decât robia din afară”.

„Domnul ne dă adevărata libertate și El ne eliberează din robia patimilor, din aceste lanțuri care ne înrobesc, ne stăpânesc, de care suntem legați. El ne eliberează de toate și El ne scoate la limanul celălalt al mântuirii”, a adăugat Episcopul Europei de Nord.

Moment de recunoștință

La finalul slujbei, Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul a transmis un cuvânt de binecuvântare din partea Mitropolitului Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului și a oferit distincții celor care s-au implicat în renovarea bisericii.

Preasfinția Sa l-a hirotesit iconom, cu dreptul de a purta brâu roșu, pe părintele paroh Alexandru-Florin Ureche.

Florin Crișan a fost distins cu Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj”; Gheorghe Fatol a primit Ordinul „Episcop Nicolae Ivan”; Anchidim Ureche a fost distins cu Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni”; Mihai Ioja a primit Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin”; iar Dochița Câmpean a fost distinsă cu Ordinul „Mihai Vodă”.

Alexandru Fatol, Leon Mici și Viorel Ioja au primit „Gramata Mitropolitană, însoțită de Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi a credinciosului”, iar alți binefăcători au fost răsplătiți cu diplome de aleasă cinstire.

Lăcașul de cult cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel a fost construit în perioada 1939–1940, pe locul unei biserici mai vechi, ridicată în anul 1732.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Criste Daniel