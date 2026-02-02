Pilda Vameșului și a Fariseului și Praznicul Întâmpinării Domnului ne învață cum să ne rugăm, a spus PS Macarie

„Pilda Vameșului și a Fariseului și Praznicul Întâmpinării Domnului ne învață cum să ne rugăm”, a subliniat Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, sâmbătă, la parohia românească din Roskilde, Danemarca.

Preasfinția Sa a arătat că temelia oricărei vieți duhovnicești autentice este rugăciunea de mulțumire, evidențiind că aceasta trebuie să fie începutul fiecărei întâlniri cu Dumnezeu.

Referindu-se la atitudinea fariseului din pilda evanghelică, Preasfinția Sa a explicat că, deși acesta pornește aparent bine rugăciunea, sensul ei este deturnat prin autosuficiență și judecarea celorlalți: „A început-o bine fariseul când a spus: Îți mulțumesc, Ție, Doamne, însă a intervenit o fisură care a distrus rugăciunea, fiindcă mulțumirea s-a transformat în auto-laudă”.

În contrast, Preasfințitul Părinte Macarie a vorbit despre rugăciunea vameșului, arătând că smerenia și conștiința păcatului deschid cu adevărat inima omului către Dumnezeu: „Vameșul nici măcar nu își ridica ochii spre cer, ci, cu inima înfrântă și smerită, își bătea pieptul, spunând: Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului”.

„Rugăciunea fariseului n-a fost rugăciune, ci autolaudă și îndreptățire de sine, o cultivare a egoismului dusă la extrem, pe când rugăciunea vameșului a fost o rugăciune smerită”, a adăugat Episcopul Europei de Nord.

Totodată, Preasfinția Sa a amintit cuvântul Sfântului Apostol Pavel despre conștiința păcătoșeniei personale: „Fiecare dintre noi este cel dintâi păcătos sau păcătoasă, așa cum spune și Apostolul Pavel: Cel dintâi păcătos sunt eu”.

În cadrul Sfintei Liturghii, Episcopul Macarie l-a hirotonit preot pe diaconul Silviu Ailenei. După slujbă, ierarhul s-a întâlnit cu voluntarii români și danezi ai Centrului de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din comunitate.

