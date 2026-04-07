Să punem gândul cel bun ca pe o lumină aprinsă în inimă: PS Macarie în Pastorala de Paști 2026

„Să punem gândul cel bun ca pe o lumină aprinsă în inimă, să înmulțim rugăciunea care este respirația sufletului, să rămânem în corabia Bisericii, pentru că valurile din afară sunt uriașe și amenințătoare”, scrie Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, în Pastorala de Paști din acest an.

Ierarhul ne sfătuiește să facem aceasta „așezându-ne sub acoperământul alinător și ocrotitor al Maicii Domnului, care stă la cârmă împreună cu Fiul ei, povățuindu-ne cu blândețe și iubire spre limanul liniștit al mântuirii, unde nu mai este furtună, nici teamă, ci numai pacea, bucuria și lumina neapusă a Învierii”.

În acest sens, Preasfinția Sa explică atitudinea Maicii Domnului la confruntarea cu valurile vieții: „Maica Domnului, în mijlocul durerii, a ținut vie nădejdea Învierii, nu ca pe o simplă mângâiere, ci ca pe o certitudine adâncă, tainică, neclintită, care i-a luminat sufletul chiar și atunci când totul părea cufundat în întuneric”, afirmă părintele episcop.

„De aceea, ea nu a fost doar martoră a Învierii, ci cea care sufletește a înviat împreună cu Fiul ei, pentru că nu s-a îndoit, nu s-a poticnit, nu a lăsat durerea să-i stingă credința, în pofida faptului că, așa cum a prorocit Dreptul Simeon, prin sufletul ei a trecut sabia (cf. Luca 2, 35).”

Cu Maica Domnului lângă Cruce

De aceea, avem nevoie să avem o relație vie cu Maica Domnului, după cum spunea Cuviosul Efrem Filoteitul din Arizona.

„Preasfânta Născătoare de Dumnezeu nu este departe, ci este în toată vremea lângă tine. Ea este grabnic ajutătoare, ocrotitoare și compătimitoare. Ea ne învață să stăm lângă Cruce fără să deznădăjduim și să murim păcatului, ca să înviem la viața cea veșnică”, amintește Preasfințitul Părinte Macarie.

„Ea se întristează atunci când nu îi cerem ajutorul, nu pentru că ar avea nevoie de chemarea noastră, ci pentru că noi pierdem mângâierea și sprijinul pe care ea ni le oferă cu atâta dragoste.”

Spre finalul pastoralei, ierarhul își reia îndemnul de a rămâne statornici în furtunile vieții, ca Maica Domnului sub Cruce, cu nădejdea Învierii: „Să nu ne lăsăm biruiți de întuneric și să nu ne pierdem nădejdea, căci, dacă Maica Domnului a putut sta sub Cruce, vom putea și noi să stăm sub Cruce, cu răbdare și credință, biruind și înviind împreună cu Mântuitorul Hristos!”

Nu doar să alungăm răul, ci să-l înlocuim cu binele

O parte importantă a pastoralei este dedicată lucrării lăuntrice. În zbuciumul lumii, unica soluție este cultivarea gândului bun, care aduce pacea interioară, scrie ierarhul.

„De aceea, fraților și surorilor, când trecem prin încercări, să ne adunăm din risipiri, luminându-ne mintea și inima, și să punem cu stăruință gândul cel bun, chiar și atunci când totul în jur pare apăsător și fără ieșire”, spune Episcopul Europei de Nord.

„Să nu lăsăm întunericul să ne cuprindă sufletul, nici frica, nici depresia, nici deznădejdea, nici judecata, ci să alegem conștient lumina, speranța și încrederea în Dumnezeu, aducându-ne mereu aminte că nicio suferință nu este fără rost și că nicio cruce nu este fără Înviere, pentru că după Vinerea Mare vine întotdeauna Paștele, iar după furtună răsare soarele și după lacrimi ne umplem de bucuria cea veșnică.”

În continuare, ierarhul amintește sfatul Sfântului Cuvios Ioan Scărarul că „nu este de ajuns să alungăm răul, ci suntem chemați să-l înlocuim cu binele: judecata cu rugăciune pentru aproapele, mânia cu blândețe, iar suspiciunea cu o atitudine curată și iubitoare”.

Cum lucrăm gândul cel bun

Tot astfel, Sfântul Paisie Aghioritul punea accent în mod deosebit pe „gândul cel bun” (kalos logismos), arătând astfel că „întreaga noastră viață duhovnicească se clădește sau se ruinează în funcție de felul în care alegem să vedem lucrurile”, avertizează Părintele Episcop Macarie.

Preasfinția Sa explică prin numeroase exemple în ce constă lucrarea gândului celui bun: „se trăiește în lucruri simple, dar decisive pentru pacea inimii: dacă cineva nu te salută, să nu spui: m-a ignorat, ci se vede că este obosit sau prins în atâtea greutăți; dacă cineva vorbește mai aspru, să nu spui: m-a jignit, ci sărmanul, chiar trece printr-o încercare” și multe asemenea.

„Prin această cultivare a gândului bun, omul nu doar că evită păcatul judecării, ci se umple de har, pentru că își curăță ochiul inimii și începe să vadă lumea cu milă și cu iubire, așa cum o vede Dumnezeu. Astfel, omul duhovnicesc lucrează nu doar la mântuirea sa, ci și la cea a aproapelui său!”

„Aceasta este lucrarea continuă a sufletului, căutând lumina în locul întunericului și întâmpinându-l și primindu-l pe celălalt cu multă dragoste, fără suspiciune, văzând doar binele, chiar și acolo unde acesta pare ascuns”, subliniază Preasfințitul Părinte Macarie.

„Așadar, să nu ne temem de vremuri, fiindcă, așa cum spunea pustnicul Proclu Nicău, nu vremurile sunt grele, ci păcatele oamenilor sunt grele, și să ne rugăm ca războaiele să înceteze, iar pacea care vine de sus să se reverse peste lume și peste sufletele noastre!” concluzionează Preasfințitul Părinte Macarie.

Foto credit: Episcopia Europei de Nord