PS Macarie, mesaj de susținere pentru familia Samson din Suedia: Suntem alături

„Cu profundă durere sufletească și cu multă îngrijorare urmărim încercarea grea prin care trece familia română Samson din Suedia, despărțită de fiicele sale, Sara și Tiana, încă din data de 2 decembrie 2022”, a transmis sâmbătă dimineață Episcopul Macarie al Europei de Nord, într-un mesaj de susținere publicat pe Facebook.

„Ne exprimăm întreaga solidaritate față de părinții și copiii acestei familii greu încercate. Nicio suferință nu poate fi mai apăsătoare pentru un părinte decât despărțirea de propriii copii, după cum nicio rană nu poate fi mai adâncă pentru un copil decât lipsirea îndelungată de dragostea, ocrotirea și prezența familiei sale.”

Ierarhul român din Țările Nordice amintește că „familia este darul lui Dumnezeu și mediul firesc în care copilul crește, se formează și învață iubirea, responsabilitatea, credința și comuniunea”.

Preasfinția Sa pledează pentru readucerea fiicelor în sânul familiei și repatrierea familiei și îi îndeamnă pe credincioșii ortodocși să se roage pentru familia Samson.

„Ne rugăm, de asemenea, ca Domnul să lumineze mintea și inimile tuturor celor care au responsabilitatea soluționării acestui caz, pentru ca hotărârile luate să slujească binelui copiilor și să conducă la restabilirea unității familiei”, mai transmite Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord.

„Familia Samson nu este singură! Suntem alături de ea prin rugăciune, solidaritate și sprijin concret. Nădăjduim că dreptatea, adevărul și dragostea vor birui, iar Sara și Tiana se vor putea întoarce cât mai curând în mijlocul familiei lor.”

Context

Preasfințitul Părinte Macarie a transmis mesajul cu câteva ore înaintea începerii unei manifestații de susținere a familiei Samson, programată să aibă loc la Stockholm, în Suedia, de la ora 13:00. La protestul public și-a anunțat prezența și Sen. Titus Corlățean, președintele Comisiei pentru Politică Externă a Senatului României.

Vineri au avut loc manifestații în favoarea familiei Samson la ambasadele Suediei din Washington, DC (SUA) și Copenhaga (Danemarca), iar sâmbătă sunt programate mitinguri similare la Londra (Marea Britanie) și Brisbane (Australia).

Luna trecută, Patriarhia Română a transmis un comunicat în care susține cererea Senatului României de a repatria cele două adolescente din familia Samson.

Despre Sara și Tiana Samson

Minorele Sara (14 ani) și Tiana (13 ani) au doar cetățenie română. Ele au fost ridicate de serviciile sociale de la școală pe baza unui raport al școlii care susținea că acasă se aplicau pedepse fizice.

Odată ce acuzațiile de abuz fizic au fost infirmate, autoritățile și-au schimbat abordarea: credința creștină a familiei — inclusiv frecventarea bisericii de trei ori pe săptămână — a fost catalogată drept „extremism religios” în documentele oficiale. Bibliile copiilor și muzica creștină au fost confiscate, fiind declarate „violente”.

Sara a încercat să se sinucidă de șapte ori pe durata plasamentului în sistemul de protecție a copilului din Suedia. A fugit de trei ori din familiile de plasament, încercând să se întoarcă la părinți. A crescut în greutate de la 71 kg la 120 kg — semn al unei traume psihologice severe.

Pe 10 martie 2026, autoritățile suedeze au impus o interdicție totală asupra oricărei forme de comunicare între fete și familia lor și au demarat un proces de schimbare a identității lor juridice, ștergându-le originea românească. Cazul a atras atenția televiziunii publice din Suedia.

Foto credit: Episcopia Europei de Nord (arhivă)