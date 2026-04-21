Aprindeți în suflete dorul de Dumnezeu: PS Macarie la hramul Chiliei „Sf. Ipatie” din Sf. Munte Athos

„Împliniți un apostolat și aprindeți în sufletele pelerinilor dorul de Dumnezeu”, le-a spus marți Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, monahilor de la Chilia „Sf. Ipatie” din Sfântul Munte Athos, care și-au cinstit ocrotitorul.

La răsăritul soarelui, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în cinstea Sf. Sfințit Mc. Ipatie, Episcopul Gangrelor, și a vorbit despre munca de apostolat pe care frații de la Chilia „Sf. Ipatie” o fac, fiind vizitați de numeroși pelerini din toată lumea.

„Cei care se întorc de aici, din Muntele Athos, în țara lor și la casa lor, se întorc cu inima ușoară și schimbată, preaiubiții mei, fiindcă mulți vin aici cu păcate grele, cu foarte multe necazuri, cu foarte multe poveri și inima lor se ușurează datorită harului dumnezeiesc pe care îl primesc prin lucrarea voastră de nevoință, de dragoste și de bunătate”, a spus Preasfințitul Părinte Macarie.

„Fiindcă, iată, le spuneți, așa cum apostolii își spuneau unii altora când L-au descoperit pe Mântuitorul, și voi le spuneți pelerinilor de aici: Veniți și vedeți. Și, dacă vin aici și Îl văd pe Domnul și Îl întâlnesc, ei sunt cuprinși de harul dumnezeiesc și devin cu toții hristofori.”

Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord a adăugat că a întâlnit mulți pelerini transformați în Sfântul Munte „din creștini nepracticanți, sau căldicei”, în apostoli către alții din lumea largă.

Întâlnirea dintre doi sfinți

Ierarhul a evocat și întâlnirea istorică dintre Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria și Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul.

„Vreau să vă spun că Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul, întâlnindu-L pe Părintele Cleopa, i-a spus acestuia, îmbrățișându-l la plecare: Părinte Cleopa, să știți că orice creștin se mântuiește pretutindeni dacă împlinește trei lucruri. Mai întâi, credința dreaptă în Dumnezeu. Apoi, să-și împodobească sufletul cu smerenia, cu virtutea smereniei. Și nu, în ultimul rând, să săvârșească faptele bune”, a spus Preasfinția Sa.

„Dacă un om are credința cea dreaptă în Dumnezeu, are smerenie și lucrează faptele bune, se mântuiește oriunde, însă dacă nu le are pe acestea, nu se mântuiește nicăieri, nici în Athos și nici în alte locuri”, a continuat ierarhul.

„Preaiubiții mei, să avem credință dreaptă în Dumnezeu, să ne împodobim sufletul cu virtutea smereniei și să lucrăm faptele cele bune pentru mântuire”, a încheiat Părintele Episcop Macarie.

Participanți

Din sobor au făcut parte părintele ieroschimonahul Pahomie Vatopedinul, delegatul părintelui arhimandrit Efrem, egumenul Mănăstirii Vatoped, părintele ieroschimonah Ignatie Bozianu, starețul Chiliei „Sfântul Ipatie”, părintele ieromonah Teofil Covaci, delegatul părintelui arhimandrit Atanasie Floroiu, starețul Schitului Românesc Prodromu, și alți stareți și viețuitori din Sfântul Munte Athos.

La slujbă au participat peste 100 de preoți și pelerini veniți din România.

Sărbătoarea de la Chilia „Sf. Ipatie” a început în ajun cu Vecernia Mare unită cu Litia și Utrenia. Rânduiala privegherii de toată noaptea a durat aproximativ 12 ore, fiind săvârșită după tipicul athonit.

În strana dreaptă au cântat în limba greacă părinții de la Chilia „Sfinții Doctori fără de arginți”, sub coordonarea schimonahului Damaschin Protopsaltul, starețul chiliei de la Nea Skiti (Schitul Nou), care aparține de Mănăstirea „Sfântul Pavel”, împreună cu tineri teologi români, ucenici ai săi.

Strana stângă i-a avut în centru pe membrii Grupului psaltic „Sfântul Cuvios Nectarie Protopsaltul” de la Biserica „Sfântul Grigorie Palama” din București, alături de părinții de la Chilia „Sfântul Ipatie”, conduși de părintele diacon Sabin Preda.

Monahi români în istoria Chiliei „Sf. Ipatie”

„Chilia Sfântului Ipatie este cunoscută în rândul monahilor aghioriți și al pelerinilor pentru viața duhovnicească înaltă a monahilor români care s-au nevoit în acest loc”, a declarat, pentru Trinitas TV, Răzvan-Mihai Clipici, consilier patriarhal – Sectorul Cultură, Pictură și Restaurare.

„Între cei mai de seamă viețuitori ai acestei chinovii se numără cuviosul Orest Baldovin, ucenicul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, despre care se cunoaște că avea darul rugăciunii neîncetate, al povățuirii duhovnicești și al facerii de minuni, și arhimandritul Dometie Trihenea, mare duhovnic și stareț athonit de la mijlocul secolului al 20-lea, cel care pentru smerenia și nevoințele sale a dobândit de la Dumnezeu rugăciunea, darul înainte-vederii și harisma tămăduirii, fiind socotit între cuvioșii Doctori fără de arginți ai veacului trecut.”

Despre chilie

Chilia „Sfântul Ipatie” din Sfântul Munte Athos, veche vatră isihastă, a fost rectitorită de cuviosul Orest Baldovin, ucenic al Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica. Sf. Sfințit Mc. Ipatie, Episcopul Gangrelor, a participat la Sinodul I Ecumenic de la Niceea din anul 325.

Sfântul este cinstit, conform calendarului revizuit, în 31 martie, iar în Sf. Munte, unde sărbătorile se țin conform calendarului nerevizuit, a fost cinstit săptămâna aceasta, pentru ca ziua lui de pomenire să nu se suprapună cu sărbătorile pascale.

Foto credit: Trinitas TV