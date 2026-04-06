PS Macarie a hirotonit un danez ca diacon: Secerișul este mult și avem nevoie de secerători pretutindeni

„Secerișul este mult și avem nevoie de secerători pretutindeni”, a spus duminică, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, după l-a hirotonit diacon pe tânărul danez Patrick Thybo, în Parohia „Sfinții Cuvioși Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul și Sfântul Ierarh Nifon al Constanțianei”, Kolding–Vejle, Danemarca.

Tot cu această ocazie, PS Macarie l-a hirotonit preot pe Constantin-Mihail Ștefan, pentru comunitatea din orașul danez Vejen.

„Secerișul este mult și avem nevoie de secerători pretutindeni, mai cu seamă pentru convertiții la dreapta credință, fiindcă preoți și diaconi români sunt în toate comunitățile euharistice, însă avem nevoie și de băștinași ca să-i chemăm la slujire și să ne ajute în apostolatul pe care îl împlinim cu toții, printre cei care ne găzduiesc cu atâta dragoste, dar și cu sete și foame de Hristos”.

„Așadar, preaiubiții mei, să ne potolim foamea și setea de Hristos în biserică împreună și noi, compatrioții, și cei care îl caută pe Hristos de toate neamurile și, în mod deosebit, danezii, în mijlocul cărora împreună dăm o bună și dreaptă mărturie”, a spus ierarhul, în cadrul Sfintei Liturghii.

Precum Sfântul Mucenic și Arhiadiacon Ștefan

La rândul său, diaconul Patrick Thybo și-a exprimat recunoștința pentru posibilitatea de a sluji în Biserica Ortodoxă.

„Mulțumesc Bisericii Ortodoxe Române, al cărei diacon am devenit. Acum și prin hirotonia săvârșită de Preasfințitul nostru, Părinte Episcop Macarie Drăgoi al Europei de Nord, doresc să-i slujesc Mântuitorului și semenilor așa cum a slujit Sfântul Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan și toți sfinții diaconi”.

„O să slujim cu râvnă toți în familia mea mică, eu împreună cu soția mea și cu cei trei copilași, dar și în familia mare a Bisericii noastre”, a afirmat diaconul pentru Trinitas TV.

Copiii și tinerii prezenți la slujba Sfintei Liturghii au primit, din partea ierarhului, cărți de povestiri dedicate sărbătorii Intrării Domnului în Ierusalim și Sfintelor Paști.

Foto credit: Episcopia Europei de Nord

