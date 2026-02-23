PS Macarie a botezat cinci tineri din Scandinavia: Dăm mărturie despre Hristos într-o societate secularizată

Episcopul Macarie al Europei de Nord a săvârșit duminică Taina Sfântului Botez pentru cinci tineri din Scandinavia. Preasfinția Sa a subliniat că prin acest gest „dăm mărturie despre Hristos într-o societate secularizată”.

Slujba a avut loc în Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Copenhaga, Danemarca. Preasfințitul Părinte Macarie a evidențiat importanța evenimentului pentru comunitatea creștină din Scandinavia: „Împreună cu preoții de la Copenhaga și cu voi toți ne-am bucurat împreună de acești cinci tineri convertiți la dreapta credință”.

Drumul spre Ortodoxie

Noii membri ai Bisericii au mărturisit, pentru Trinitas TV, despre căutările lor spirituale și drumul personal care i-a condus spre Ortodoxie.

Andreas Wagner Mortensen, în vârstă de 18 ani, a spus: „Am început să caut adevărul de credință prima dată în Biserica Protestantă, iar apoi l-am căutat și în Biserica Catolică, dar am simțit tot timpul că este ceva mai profund. Și apoi, citind Scripturile și cercetând mai profund viața spirituală, mi-am dat seama că Biserica Ortodoxă este cea care deține adevărul de credință”.

„Am 18 ani și am fost născut în Biserica Protestantă suedeză. Am crescut acolo, dar apoi, cu trecerea timpului, mi-am dat seama că inima mea tânjea după mai mult. De prima dată de când am pășit în Biserica Ortodoxă, mi-am dat seama că aici îmi doresc să continui și că îmi doresc să fiu parte a acestei Biserici și a acestei familii”, a afirmat tânărul Nicholas Jerneburg.

Dorința de a fi botezat

La rândul său, Constantin Ivanciuc, român adoptat în copilărie de o familie daneză, a declarat: „Mi-am dorit tare mult să fiu botezat în Biserica strămoșească, pentru că eu nu am primit Taina Botezului când am fost mic”.

Iuliana Mai Dyreby a evidențiat rolul catehezelor în parcursul său duhovnicesc: „Urmez cercul de cateheze pe care Preasfințitul Părinte Macarie ni l-a pus la dispoziție de doi ani de zile și înainte de aceasta am căutat adevărul de credință în mai multe biserici, însă în fiecare dintre ele am găsit câte un pic, câte o îmbucătură din adevăr, dar mi-am dat seama și am descoperit că adevărul suprem se găsește doar în Biserica Ortodoxă”.

Ioannis-Efrem Efraim, în vârstă de 38 de ani, a mărturisit emoția momentului: „Sunt bucuros pentru că după un proces de catehizare am primit această mare taină și sunt bucuros pentru că am reușit să fac parte din această familie minunată care este Biserica lui Hristos”.

Preasfințitul Părinte Macarie l-a hirotonit diacon, în timpul Sfintei Liturghii, pe tânărul Florin-Bogdan Lungu.

Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord