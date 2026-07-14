PS Iustin a sfințit capela mortuară a Parohiei Bicaz din Maramureș

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a sfințit duminică noua capelă mortuară a Parohiei Bicaz din județul Maramureș.

Preasfinția Sa a evidențiat importanța noii capele pentru viața comunității și a amintit că aceasta face parte din proiectul eparhial „Nicio comunitate parohială fără capelă mortuară”.

„Au construit o capelă mortuară și am venit să o sfințim, să binecuvântăm lucrarea lor, a preotului și a Consiliului parohial, și să ne rugăm împreună și să ne bucurăm de împlinirile lor”.

Episcopul Maramureșului și Sătmarului a apreciat implicarea comunității și a subliniat că, deși parohia este una restrânsă, aceasta trebuie să continue lucrările de înfrumusețare ale bisericii.

„Având această moștenire, se cuvine să o prețuim, să o înnoim și să o sporim”, a afirmat Preasfinția Sa, referindu-se atât la biserica ridicată în perioada comunistă, cât și la biserica de lemn din 1779, monument istoric aflat în apropiere.

Se îngrijește de comunitate

Totodată, ierarhul l-a felicitat pe părintele paroh Dănuț Crișan pentru activitatea desfășurată în cei 30 de ani de slujire. „Părintele Dănuț este un preot deosebit de evlavios, atent și pastoral, foarte mult se îngrijește de credincioși și de comunitate”.

„Îi mulțumim Bunului Dumnezeu și Maicii Domnului pentru ceea ce a realizat și o rugăm să îi ajute pentru cele ce urmează să mai facă în viitor”.

În semn de apreciere pentru activitatea pastorală, părintele Dănuț Crișan a fost hirotesit iconom stavrofor. De asemenea, membrii Consiliului Parohial au primit Medalia „Justinian Arhiepiscopul”, iar mai mulți credincioși au fost distinși cu ordine și medalii.

Foto credit: Facebook / Episcopia Maramureșului și Sătmarului