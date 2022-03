PS Iustin omagiază mama creștină: „Ai umplut Pământul de oameni și Cerul de sfinți”

Preasfințitul Părinte Iustin a transmis miercuri un mesaj în care omagiază femeia ca maică a vieții, numind-o în mod poetic „primul nostru rai” și afirmând că a „umplut Pământul de oameni și Cerul de sfinți”.

„Prima noastră bătaie de inimă acolo a avut loc, în primul nostru rai. În sânul protector care ne-a purtat și de unde i-am auzit glasul duios când ne cânta, când ne striga să venim în lume, când ne vorbea sau când se ruga Maicii Domnului să-i dăruiască un prunc cu har”, afirmă Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

„Ea a fost și rămâne prima noastră IUBIRE, unica. Când am deschis ochii pentru prima dată, am văzut fața și chipul ei iconic de mamă. Zâmbetul ei l-am moștenit și cu el am zâmbit și noi, primindu-l în dar spre a ne însenina și înfrumuseța fața și viața. Și spre a bucura lumea cu el!”

„Brațele ei ne-au dăruit siguranță și duioșie și ne-au ridicat la înălțime, ca să privim lumea minunată din jurul nostru! Bătăile ei de inimă, în al cărui ritm a bătut și inima noastră, ne-au făcut să tresărim, să ne înfiorăm sau să tresăltăm de bucurie; ne-au transmis sensibilitatea umană și divină, deopotrivă”, continuă ierarhul.

„Prin laptele cu care ne-a hrănit, la sânul ei, ne-a transmis toate virtuțile neamului nostru: credința în Dumnezeu, iubirea de frumos, iubirea de Biserică, Țară și Neam, de familie, de strămoși, de viață, muncă și rugăciune, de cinste și omenie, de firesc și normalitate, de milostenie și iubire!”

Mesajul Preasfințitului Părinte Iustin evidențiază și rolul important al mamelor în educația creștină a copiilor: „EA ne-a botezat; EA ne-a purtat pe brațe la biserică și ne-a încreștinat; EA ne-a însemnat cu semnul Sfintei Cruci și ne-a învățat primele rugăciuni; EA ne-a fost primul dascăl și model în viață. Lecțiile predate de EA au fost «școala pentru toată viața»!”

Mesajul continuă cu un inventar al faptelor bune făcute de mame pentru copiii lor: educația caracterului și învățarea copilului să iubească, protecția, îngrijirea.

„EA cunoaște cel mai bine tainele divine, pentru că Însuși Dumnezeu este părtaș la viața și la ocrotirea ei față de noi! Nimeni și nimic nu o va putea înlocui, căci a fost zidită de Dumnezeu să continue lucrul Său, viața pe pământ!”, mai scrie ierarhul.

„Fii binecuvântată FEMEIE – MAMĂ a umanității, în veci! Să fii pavăză și scut prin furtunile acestei lumi! În vreme de pace să ne porți în rugăciuni, iar în vreme de război să ne ascunzi sub scutul inimii tale! Să ne porți la izvoarele vieții acestei frumoase lumi și la izvoarele vieții veșnice!”

Mamele nasc și cresc eroii, adică pe cei care apără țara, mai afirmă Preasfințitul Părinte Iustin. El adaugă că mamele sunt salvarea lumii, fiindcă ele nasc și cresc eroii apărători ai patriei, dar și fiindcă ele practică și cultivă frumusețea vieții.

„Tu meriți o statuie în fața fiecărei biserici creștine, pentru că ai dăruit fii și fiice Patriei pământești și Împărăției lui Dumnezeu!”, încheie Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

Ziua de 8 Martie a fost inițial serbată ca Ziua Femeii în cercurile socialiste occidentale, apoi a devenit zi națională în Rusia Sovietică.

Treptat, sărbătoarea s-a îndepărtat de originile ei ideologice și a ajuns să fie marcată în peste 100 de țări.

Foto credit: Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului

