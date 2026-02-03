PS Iustin: Întâmpinarea Domnului este un semn al întâlnirii dintre generația tânără și cea mai în vârstă

Sărbătoarea Întâmpinării Domnului simbolizează întâlnirea dintre generația tânără și generația celor mai în vârstă, a spus luni Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Moisei (județul Maramureș) cu ocazia hramului de iarnă al lăcașului de cult și a vorbit despre semnificația praznicului Întâmpinării Domnului.

„Sărbătoarea este foarte frumoasă, este ultima sărbătoare de iarnă și Întâmpinarea Domnului este un semn al binecuvântării și al întâlnirii între generația tânără și generația celor mai în vârstă, celor care reprezintă istoria vie nescrisă, istoria vie a fiecărei familii, a fiecărei comunități, până la urmă a neamurilor pământului, a neamurilor creștine în ce ne privește”.

„Sunt bătrânii noștri, de aceea îi iubim și îi prețuim, iar rugăciunile lor și nevinovăția și sfințenia îngerească a copiilor aduc în lume pace și țin lumea în existență prin mila și binecuvântarea lui Dumnezeu”, a explicat Episcopul Maramureșului.

De la Septuaginta la Hristos

PS Iustin a detaliat felul în care Dumnezeu a rânduit ca Dreptul Simeon să-L întâmpine pe Pruncul Hristos. Potrivit legii vechi, pruncul era închinat lui Dumnezeu, iar părinții aduceau jertfă „două turturele sau doi pui de porumbel”. Drumul de la Betleem la Ierusalim, de câteva ore, a fost parcurs în simplitate și ascultare: „Se fac în trei ore de drum pe jos. Probabil că au mers cu asini”.

Tradiția Bisericii îl leagă pe Dreptul Simeon de traducerea Septuagintei, realizată cu aproximativ 300 de ani înainte de Nașterea Mântuitorului.

„Regele Ptolomeu al Egiptului a organizat traducerea Septuagintei și a chemat din Israel 70 de bărbați, 70 de traducători. Printre ei era și Simeon”, a explicat Preasfințitul Iustin.

Traducând Cartea Proorocului Isaia, Simeon a ajuns la versetul care spune că „fecioara va avea în pântece și va naște fiu”. Nedumerit, a încercat să schimbe termenul: „Adică cum, fecioara? Dacă e fecioară nu poate fi însărcinată. Și a schimbat cuvântul și a scris în loc de fecioară femeia”.

Simeon L-a primit pe Mesia

„Peste noapte, îngerul lui Dumnezeu a venit și a șters și a scris din nou fecioara”, a continuat Episcopul Maramureșului. PS Iustin a relatat că, după mai multe încercări, Simeon a primit poruncă să nu mai schimbe textul, iar pentru necredința sa a primit o încercare aparte: „Lui Simeon i-a dat Dumnezeu o pedeapsă mai mare, și anume: vei trăi până se vor împlini acestea”.

Astfel, Dreptul Simeon a fost păstrat în viață până la venirea lui Mesia. „Simeon n-a mai murit. A trăit până s-a născut Hristos, circa 300 de ani spune tradiția”, a subliniat Preasfințitul Părinte Iustin.

În ziua Întâmpinării Domnului, Simeon și Prorocița Ana au fost înștiințați de Dumnezeu „să vină vină la templu și să Îl primească pe Hristos, pe Mesia”.

La Sfânta Liturghie au participat reprezentanți ai autorităților locale, în frunte cu Primarul comunei Moisei, precum și un număr mare de credincioși.

La momentul rânduit, PS Iustin l-a hirotonit diacon pe teologul Gheorghe Vasile Leordean.

