A fost emisă autorizația de construire pentru Centrul Pastoral Misionar „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Moinești

Primăria municipiului Moinești a emis, la finalul lunii aprilie, autorizația de construire a Centrului Pastoral Misionar „Sfinții Martiri Brâncoveni”, proiect social-filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Centrul va fi dotat cu cabinete medicale, saloane pentru bolnavi, sală pentru RMN și CT, sală de conferințe, precum și o capelă.

Proiectul urmărește asigurarea unui cadru adecvat pentru îngrijirea demnă a persoanelor aflate în suferință, prin oferirea de sprijin fizic, emoțional și spiritual, precum și crearea de oportunități dedicate persoanelor vulnerabile, inclusiv bolnavilor cronici care necesită îngrijiri paliative.

În același timp, are ca scop dezvoltarea și susținerea inițiativelor filantropice care răspund nevoilor urgente ale comunității, promovarea colaborării cu instituții publice, companii private și organizații neguvernamentale și mobilizarea comunității în jurul valorilor solidarității și sprijinului reciproc.

Aproape de cei în suferință

Părintele Costel Mareș, inițiatorul proiectului, speră ca acest demers să fie un prim pas pentru redescoperirea virtuților compasiunii față de aproapele aflat în suferință.

„Trăim într-o lume din ce în ce mai bolnavă sufletește și trupește. Adeseori suferința vine la pachet cu singurătatea și nepăsarea celor din jur. Acest Centru, pe care dorim să-l construim, își propune să redescoperim compasiunea, grija și dragostea față de cei aflați în suferință, mai ales cu boli în fază terminală”.

„Nădăjduim că Bunul Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfinților Martiri Brâncoveni, ocrotitorii acestui așezământ, ne va scoate în cale oameni cu suflet mare, care ne vor sprijini în acest demers al nostru”, a menționat părintele Mareș.

Cei care doresc să contribuie la edificarea acestui centru o pot face donând în contul R089BACX0000001492868000, beneficiar fiind Protopopiatul Moinești.

