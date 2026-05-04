Credință și solidaritate: Arhiepiscopul Casian s-a rugat alături de persoanele cu dizabilități din Galați

Arhiepiscopul Casian s-a rugat alături de persoanele cu dizabilități din Galați, duminică, la Catedrala Arhiepiscopală din municipiu.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța solidarității, inspirată din Evanghelia Vindecării slăbănogului de la Vitezda: „Fiind permanent oameni lângă oameni, oameni printre oameni, pentru ca nimeni să nu se mai plângă astăzi de singurătate, dacă Te cheamă în ajutor pe Tine, Doamne”.

Lucrarea Mântuitorului este modelul de iubire și milă față de cei aflați în suferință: „Ai venit mai întâi ca duhovnic plin de empatie şi de milă față de un bolnav de 38 de ani, pe care l-ai ridicat dumnezeieşte, învățându-ne pe noi oamenii să primim puterea Ta dumnezeiască”.

Milă față de cei în suferință

La Sfânta Liturghie au participat membri ai Asociației Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați.

„În fiecare an, în Dumnica Vindecării slăbănogului, am participat la Sfânta Liturghie, cu un grup de 30 de beneficiari”, declarat Ionela Pâslaru, asistent social în cadrul asociației, pentru Trinitas TV.

În curtea Reședinței Arhiepiscopale s-a desfășurat o acțiune social-filantropică dedicată persoanelor cu dizabilități, la finalul căreia ierarhul a oferit icoane, cărți de rugăciuni și pachete cu alimente.

Asociația „Sporting Club” Galați, înființată în anul 1992, desfășoară activități sociale și de recuperare pentru persoanele cu dizabilități, oferind lunar sprijin pentru aproximativ 100 de beneficiari.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos