PS Iustin reamintește că totul este de la Dumnezeu: Nu suntem rodul hazardului sau întâmplării

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului, a explicat, duminică, la parohia Supuru de de Jos, faptul că fiecare om este trimis de Dumnezeu pe Pământ cu un scop și nimic nu este rod al întâmplării.

În Duminica a 22-a după Rusalii, ierarhul Maramureșului a subliniat că pericopa evanghelică citită arată cât de important este felul în care trăim zilele care ne-au fost date de Dumnezeu.

„Pericopa evanghelică ce se citește astăzi, în Duminica a 22-a după Rusalii, este una dintre cele mai frumoase și pline de sens existențial. Este singura, singurul pasaj din Evanghelie în care Mântuitorul arată realitatea vieții trăite aici, pe Pământ, ca și misiune pe care o primim de la Dumnezeu. Fiecare avem o misiune”.

„Nu suntem rodul hazardului sau întâmplării. Venim cu o misiune în ADN-ul nostru. ADN-ul nostru este legat de Sfințenia lui Dumnezeu. De la Dumnezeu avem tot ce avem. Și avem o misiune care este dată de Dumnezeu. Și atunci, dacă înțelegem acest lucru, încercăm să ascultăm șoaptele lui Dumnezeu”, a spus PS Iustin.

Fără suflet, trupul nu folosește la nimic

În continuare, Episcopul Maramureșului a arătat cât de important este sufletul omului, în contextul în care trupul este trecător.

„Omul când pleacă, sufletul omului se desparte de trup. Sufletul este copia trupului. Deci avem suflet în toate. Cu sufletul ne mișcăm. Științific, mușchii, nervii, dar teologic? Teologic, sufletul este cel ce dă viață. Trupul nu folosește la nimic, a zis Mântuitorul clar. Sufletul este în toate. Cu sufletul vedem, cu sufletul vorbim, cu sufletul gustăm, cu sufletul ne bucurăm, cu sufletul plângem”, a menționat ierarhul.

Tot în această duminică, Episcopul Iustin a sfințit capela de cimitir a Parohiei, construită în cadrul programului eparhial „Nicio comunitate parohială fără capelă mortuară”.

Foto credit: Episcopia Maramureșului

