PS Ioan Casian aduce omagiu părintelui George Chișcă, preotul care și-a transformat parohia în catedrala din Montreal

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, a adus, duminică, un omagiu părintelui George Chișcă, Protopop Emerit, care în urmă cu 56 de ani și-a transformat parohia în catedrala din Montreal.

„Viața Părintelui Chișcă a fost o slujire continuă la altarul Bisericii și în mijlocul comunității. Venit la Montreal în anul 1969, purtând în suflet râvna teologică formată în școlile din România și consolidată în Canada, părintele a ales să rămână între românii de departe, oferindu-le nu doar slujire liturgică, ci și mângâiere, îndrumare duhovnicească, cultură și conștiință de neam”.

„A fost unul dintre slujitorii care au înțeles că misiunea preotului se extinde dincolo de zidurile bisericii – în casele, inimile și istoria credincioșilor săi”.

Cu nădejdea Învierii

În noaptea de vineri spre sâmbătă, 7 spre 8 august 2025, a trecut la cele veșnice părintele George Chișcă, protopop emerit și slujitor neobosit al românilor ortodocși din Montreal, Canada.

„Având inima împovărată de tristețe, dar și cu nădejdea creștină a Învierii, ne alăturăm în rugăciune și reculegere sufletească la plecarea la Domnul a Părintelui George Chișcă”, a transmis episcopul.

Sub păstorirea sa, Parohia „Sf. Ioan Botezătorul și Sf. Calinic de la Cernica” a cunoscut o dezvoltare remarcabilă, devenind Catedrala Ortodoxă Română din Montreal, un simbol al dăinuirii românești și un far spiritual pentru generații întregi.

„Rămâne în memoria noastră nu doar ca păstor, ci și ca mărturisitor al valorilor Evangheliei, al demnității în fața încercărilor vremurilor și al perseverenței în fața neînțelegerilor. A rămas mereu un om al dialogului, al cuvântului hotărât și înțelept și al slujirii cu dedicație, punând binele comunității mai presus de orice interes personal”, a subliniat Preasfinția Sa.

Memoria sa rămâne vie nu doar prin lucrarea pastorală, ci și prin demnitatea, dialogul, și înțelepciunea de care a dat dovadă, chiar și în momente de încercare.

Foto credit: Episcopia Canadei / Facebook