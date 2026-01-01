Dumnezeu a rânduit complementaritatea bărbatului și a femeii ca drum al desăvârșirii umane: PS Ioan Casian

În mesajul de Anul Nou, Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, scrie despre ideea de înnoire și despre familie ca loc al înnoirii spirituale și comunitare.

Mesajul Preasfinției sale începe cu un citat din Sf. Ap. Pavel: „Deci, dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă; cele vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi” (2 Corinteni 5, 17).

„Începutul de an nu este doar o trecere calendaristică, ci o chemare adresată tuturor de a ne așeza viața mai adânc în Hristos, pentru ca cele vechi să fie lăsate în urmă, iar cele noi să prindă viață prin credință, pocăință și iubire”, subliniază ierarhul.

Familia, mediu al transmiterii credinței și al vieții

Această înnoire este chemată să se manifeste în primul rând în familia creștină, care rămâne spațiul binecuvântat al creșterii și al transmiterii credinței, afirmă părintele episcop.

„Totodată, familia este mediul firesc al vieții celor mai noi veniți pe lume, care alcătuiesc bogăția, rodnicia și viitorul nostru ca umanitate” – adică mediul firesc în care se nasc copiii.

„Familia este biserica de acasă, locul unde rugăciunea se împletește cu jertfa zilnică, iar dragostea devine o mărturie vie a prezenței lui Dumnezeu. Acolo unde Hristos este temelia vieții de familie, toate se fac noi: relațiile se vindecă, copiii cresc în lumină, iar comunitatea se întărește.”

Căsătoria explicată de Sf. Dumitru Stăniloae

Preasfințitul Părinte Ioan Casian citează din Sfântul Părinte Mărturisitor Dumitru Stăniloae: Căsătoria este un mijloc care face ca legătura dintre bărbat și femeie să fie cu adevărat o legătură completă, o comuniune totală între persoane, în care fiecare se realizează deplin ca persoană sau ca om adevărat, ajutându-l și pe celălalt în acest scop, așa cum a voit-o Dumnezeu când a creat pe om ca bărbat și femeie, spre completare reciprocă.”[1]

În continuare, ierarhul explică afirmațiile sfântului: „În lumina acestei învățături, căsătoria, așa cum este înțeleasă de teologia ortodoxă, nu este doar o legătură exterioară sau juridică, ci o chemare binecuvântată la comuniune deplină de viață și iubire”.

„În această unire personală profundă, fiecare se împlinește prin dăruirea față de celălalt, învățând să iubească, să se jertfească și să crească împreună, după voia lui Dumnezeu, Care a rânduit complementaritatea bărbatului și a femeii ca drum al desăvârșirii umane”, precizează Episcopul Ioan Casian.

Femeile sfinte, modele de viață creștină

„În această lucrare de păstrare și înnoire a vieții creștine, femeile sfinte ale Bisericii ne stau înainte ca modele de credință vie și de slujire tainică”, adaugă Preasfinția Sa.

„Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, prin smerenia și ascultarea sa, sfintele mironosițe, prin curajul și statornicia lor, precum și sfintele mame, mucenițe și cuvioase ale Bisericii ne arată că fidelitatea față de Hristos poate transforma viața personală, familia și întreaga comunitate.”

„Prin rugăciune, răbdare și dragoste jertfelnică, femeia creștină a fost și rămâne un sprijin neprețuit al familiei și al Bisericii, o păstrătoare a credinței și a nădejdii în sânul comunității”, subliniază părintele episcop.

Spre finalul mesajului său, Episcopul Canadei încheie cu îndemnul ca, privind la aceste modele sfinte, creștinii să-și consolideze viața de familie, să cultive respectul reciproc, responsabilitatea și credința, să sprijine mamele și copiii și să le ofere tinerilor repere autentice de viață creștină.

În cursul zilei de joi, Preasfințitul Părinte Ioan Casian slujește la Catedrala Episcopală din Saint-Hubert, Québec, Canada.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a desemnat anul 2026 drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame) în Patriarhia Română.

Note

[1] Pr. Prof. Dumitru Stăniloae. Teologia Dogmatică Ortodoxă (vol.3 / ed. a 3-a). București: EIBMBOR 2003, p. 199

Foto credit: Episcopia Canadei