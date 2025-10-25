PS Ioan Casian: Catedrala Națională este o mărturie vie a credinței și unității poporului român

„Catedrala Națională este o mărturie vie a credinței și unității poporului român. Ea se înalță ca un altar al neamului nostru, ca un semn al legăturii sfinte dintre Biserică și popor, dintre cer și pământ, dintre istorie și veșnicie”, a transmis sâmbătă Episcopul Ioan Casian al Canadei.

„La acest moment de aleasă binecuvântare, când se sfințește pictura Catedralei Naționale, aducem slavă și mulțumire lui Dumnezeu pentru că ne-a învrednicit să vedem împlinit un deziderat istoric și o dorință a mai multor generații de români credincioși”, scrie ierarhul.

„Prin împodobirea ei cu pictura în mozaic, chipurile sfinților și lumina culorilor îmbracă în frumusețe duhovnicească acest locaș, făcându-l să devină icoană a Împărăției lui Dumnezeu în mijlocul lumii. Pictura nu este doar artă, ci rugăciune în culoare, Evanghelie zugrăvită, chemare la sfințenie și la comuniune cu Hristos.”

„Acest moment al sfințirii reînnoiește legătura poporului român cu Dumnezeu și ne aduce aminte că toate marile împliniri ale istoriei noastre au fost și rămân rodul credinței, al jertfei și al nădejdii”, subliniază Preasfinția Sa.

Ierarhul încheie mesajul cu un îndemn la mulțumire și rugăciune adusă Domnului „ca lumina acestei Catedrale și binecuvântarea ei să se reverse asupra întregului nostru neam, spre credință, pace, unitate și mântuire”.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu