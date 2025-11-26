PS Ignatie: Un egoist, centrat doar pe sine, pe propriile lui nevoi, nu are răbdare cu cei din jurul său

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a vorbit duminică la Boușori, județul Vaslui, despre Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina, afirmând că ne este pus în față comportamentul unei persoane egoiste, care idolatriza bunurile materiale.

Preasfinția Sa a explicat că un astfel de om nu poate fi sensibil la nevoile celor din jur și cu atât mai mult, nu poate fi milostiv.

„Un om egoist, centrat doar pe sine, nu are nicidecum în orizontul sufletului său pe cei din jurul său, pe semenii săi, el nu știe să împartă niciodată nimic cu cei din jurul său”.

„Nu am în vedere numai bunurile materiale, adică să fim milostivi și sensibili la nevoile celui ce este privat de cele materiale, și nu are un confort necesar ca să simtă că poate trăi liniștit, confort care să-i asigure o anumită stare de seninătate sufletească”, a spus ierarhul.

Oricine poate fi egoist

Mai mult, afirmă PS Ignatie, acest gen de persoană are o idolatrie față de propria persoană și, în consecință, este lipsit de răbdare cu cei din jur.

„Ori de câte ori este un pic mișcat din idolatria față de propriul său sine, devine nervos, se comportă bizar și are o atitudine inadecvată. Mai mult, oricâtă răbdare ar manifesta cineva față de o asemenea persoană egoistă, nu reușește să realizeze că el este problema, și nu cei din jurul său”.

„Bogatul din parabolă nu a dat, în niciun fel, dovadă de bunătate. Pe el îl interesau doar bogățiile lui și credea că viața, în total contrast cu ceea ce spune Domnul Hristos, consta în avuțiile și bogățiile sale”, a subliniat Episcopul Hușilor.

Din păcate, după cum a arătat Preasfinția Sa, egoismul este răspândit în toate aspectele vieții sociale, indiferent de starea materială.

„De multe ori, poate credem că viața noastră stă în inteligența pe care am primit-o, în capacitatea noastră de a vorbi frumos sau în faptul de a fi noi oameni frumoși; credem că aceasta este totul și că viața se rezumă la aceste aspecte. Mai grav decât atât, unii, chiar dacă nu sunt bogați, dar dețin o anumită funcție, cred că aceasta înseamnă totul și viața se rezumă la aceea, comportându-se mișelește și umilindu-i și batjocorindu-i pe cei pe care-i au în responsabilitate”, a adăugat PS Ignatie.

Egoistul crede că are mereu dreptate

Unii, chiar dacă nu sunt bogați, își doresc să aibă mereu dreptate, cu orice preț, ceea ce este o altă manifestare a egoismului.

„Egoistul, autarhicul niciodată nu are capacitatea de a fi un om bun, de a manifesta sensibilitate, dragoste, empatie. Nu-l interesează absolut nimic, indiferent cât de mult poate răni pe cineva. Contează doar că el s-ar putea să aibă dreptate în decizia pe care a luat-o; dreptate după logica lui. Nu-l interesează dacă cineva îi spune că se înșală, că e în eroare privitor la modul lui de a se comporta. Este atât de absorbit de propriul sine egoist încât nimic nu-l mai poate deturna”, a completat Episcopul Hușilor.

În cadrul slujbei, Părintele Episcop Ignatie l-a hirotonit preot pe diaconul Constantin Filote, iar la final l-a instalat ca paroh al Parohiei Știoborăni, oferindu-i Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și cheile bisericii.

După Sfânta Liturghie, într-o scurtă ceremonie, PS Ignatie a oferit Diploma de ctitor al bisericii din localitatea Boușori, domnului Burghelea Neculai, în vârstă de 99 de ani, pentru contribuția substanțială la ridicarea acestui locaș de cult.

Foto credit: Episcopia Hușilor

