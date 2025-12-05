PS Ignatie despre o formă mică de martiraj: Să dăruim din gândurile, faptele și simțirile noastre lui Hristos

„În sufletul martirului, unde a locuit dragostea lui Hristos și lumina harului Duhului Sfânt, nu a fost posibilă niciun fel de breșă. Dovadă că cei mai mulți au acceptat cu bucurie să moară, să sufere, să fie prigoniți, batjocoriți, calomniați pe nedrept pentru numele lui Hristos”, a spus joi Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor.

„Să reflectăm că și noi aparținem lui Hristos prin Taina Sfântului Botez, că ne-am dăruit Lui și astfel să avem conștiința că toată viața noastră, așa cum auzim în ecteniile repetate la slujbele noastre, lui Hristos Dumnezeului nostru să o dăruim”, a adăugat Preasfinția Sa.

„Și aceasta este o formă mică, e adevărat, de martiraj, să dăruim din gândurile noastre, din mintea noastră, din faptele noastre, din trăirile și simțirile inimii noastre, lui Hristos, pentru ca astfel să permanentizăm această conștiință că noi Îi aparținem Lui și nu altcuiva.”

Să ne vindecăm de egoism

Ierarhul s-a rugat ca Sfânta Mare Muceniță Varvara să ne vindece de orice formă de egoism, trăire care ne desparte de comuniunea cu Dumnezeu.

„Dacă veți privi icoana unde este reprezentată Sfânta Mare Muceniță Varvara veți vedea că în mâna dreaptă are o cruce, iar în cea stângă, un potir”, a spus părintele episcop.

„Crucea înseamnă iubirea jertfitoare și care dăruiește totul lui Dumnezeu, iar potirul semnifică faptul că noi ne hrănim cu Trupul și Sângele lui Hristos, Cel care este iubirea noastră care S-a jertfit în mod absolut. Acest potir este vindecător de boli sufletești și de boli trupești. Depinde de credința pe care o avem fiecare dintre noi.”

Comunitate liturgică ocrotită de Sf. Varvara

Episcopul Ignatie al Hușilor a slujit la hramul secundar al Bisericii „Sfinții Voievozi” din Huși împreună cu slujitorii bisericii, cu părinți consilieri de la Centrul Eparhial din Huși și cu părinții protopopi din eparhie.

Răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Grupului psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”, coordonați de arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu.

La finalul slujbei, ierarhul a oferit distincții de vrednicie celor care sprijină activitatea misionar-pastorală a parohiei.

Foto credit: Episcopia Hușilor