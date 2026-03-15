PS Ieronim a sfințit noi antimise pentru parohiile din Episcopia Daciei Felix

Episcopul Ieronim al Daciei Felix a sfințit sâmbătă, la Catedrala Episcopală din Vârșeț, noi antimise pentru parohiile din cuprinsul eparhiei.

Preasfințitul Părinte Ieronim a vorbit despre semnificația liturgică a antimisului în viața Bisericii, amintind că acesta reprezintă unul dintre cele mai importante obiecte de cult necesare săvârșirii Sfintei Liturghii.

Episcopul Daciei Felix a subliniat că antimisul este semnul concret al legăturii liturgice dintre fiecare parohie și episcopul locului.

„Fără antimis nu se poate săvârși Sfânta Liturghie, deoarece el reprezintă garanția unității euharistice a Bisericii și a comuniunii cu episcopul locului, cel care este păzitorul dreptei credințe și al rânduielii liturgice”.

Preasfinția Sa a amintit că în interiorul fiecărui antimis sunt așezate părticele din moaștele sfinților mucenici: „Sfânta Liturghie se săvârșește întotdeauna în comuniune cu jertfa sfinților, care au mărturisit credința în Hristos până la moarte”.

Ce este Sfântul Antimis?

Sfântul Antimis este cel mai important obiect de cult al unei biserici deoarece fără acesta nu se poate săvârși Sfânta Liturghie.

Este confecționat din pânză de in sau mătase, având imprimată reprezentarea punerii în mormânt a Mântuitorului Iisus Hristos, imagine în care se regăsesc chipul Maicii Domnului, al femeilor mironosițe, al lui Iosif din Arimateea și al altor ucenici, iar în plan secund Sfânta Cruce.

În colțurile Sfântului Antimis sunt pictate chipurile celor patru Sfinți Evangheliști, care au fost martorii activității pământești a Fiului lui Dumnezeu întrupat și care au consemnat acestea în paginile Noului Testament.

Sfântul Antimis este personalizat pentru fiecare biserică în parte, și are în partea de jos semnătura ierarhului locului în care se află parohia.

Foto credit: Episcopia Daciei Felix