Ultimul omagiu pentru PS Emilian Crișanul: Ierarhul a fost înmormântat la Mănăstirea Neamț

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a fost înmormântat marți la Mănăstirea Neamț. Ierarhi, clerici, monahi și numeroși credincioși au venit să aducă un ultim omagiu fostului Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

Slujba de înmormântare a fost oficiată de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, împreună cu Mitropolitul Ioan al Banatului, Episcopii Ignatie al Hușilor, Lucian al Caransebeșului, Antonie de Bălți, Veniamin al Basarabiei de Sud, Andrei al Covasnei și Harghitei.

Totodată, au participat și Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul, Episcopii vicari Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor, Paisie Lugojanul al Arhiepiscopiei Timișoarei, Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Un ierarh erudit, evlavios și harnic

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a prezentat mesajul de condoleanțe al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

„Viața omului credincios nu se măsoară doar prin numărul anilor petrecuți pe pământ, ci mai ales prin lumina harului dumnezeiesc pe care o primește, o cultivă și o împărtășește semenilor săi”, a transmis Preafericirea Sa.

„Lumina sfântă a vieţii pământeşti este rodirea harului Duhului Sfânt în viața omului și rămâne, după mutarea lui la Domnul, ca binecuvântare pentru semenii pe care i-a slujit și ca moștenire spirituală pentru Biserică”.

Evocând întreaga activitate a Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, Părintele Patriarh Daniel a subliniat fidelitatea și responsabilitatea de care a dat dovadă ierarhul: „A arătat că adevărata demnitate a slujirii nu constă în funcția ocupată, ci în fidelitatea față de Hristos și față de Biserica Sa”.

„Această lumină este lumina virtuților sau a roadelor Duhului Sfânt în om (cf. Galateni 5, 22-23), roade pe care Preasfințitul Părinte Episcop-vicar Emilian Crișanul le-a împărtășit semenilor prin cuvintele sale înțelepte şi ziditoare, îndreptătoare şi vindecătoare, mărturisitoare ale adevărului şi apărătoare ale demnității umane create după chipul lui Dumnezeu”.

Pregătit pentru Împărăția lui Dumnezeu

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a evocat legătura profundă pe care ierarhul a păstrat-o de-a lungul vieții cu Moldova și, în mod deosebit, cu Mănăstirea Neamț: „A iubit nespus aceste locuri, era atașat sufletește de frumusețea lor și, precum orice om, a dorit să se bucure în continuare de ele”.

„Un loc special în inima Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul l-a ocupat Mănăstirea Neamț. Călugărit aici, se întorcea adesea pentru a se adăpa la izvorul duhovnicesc al mănăstirii”.

Totodată, Înaltpreasfinția Sa a arătat că suferința purtată cu răbdare l-a pregătit pe Episcopul Emilian pentru întâlnirea cu Dumnezeu: „A devenit, în același timp și în mod special în ultimii ani, conștient că patria cea adevărată nu este aici”.

„După cum se cunoaște, o boală nemiloasă i-a atins trupul. A purtat-o cu demnitate, nădejde și încredințare în mâna lui Dumnezeu și a medicilor”.

„Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul era, poate, deja pregătit pentru veșnicie și Dumnezeu l-a luat la El. Inima lui bună, caldă, calmă și răbdătoare era, poate, gata pentru Împărăția Cerurilor”, a mai spus Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

O moștenire a credinței

Mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost transmis de părintele Bogdan-Gheorghe Noghiu, consilier eparhial. Înaltpreasfinția Sa a subliniat contribuția Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul la viața eparhiei și a Bisericii.

„Prin slujirea sa liturgică, prin cuvântul ziditor, prin purtarea de grijă față de comunitățile încredințate și prin întreaga sa lucrare pastoral-misionară și administrativă, a contribuit în chip deosebit la viața și întărirea activității bisericești, lăsând în urmă o moștenire de credință, echilibru și fidelitate față de valorile Sfintei noastre Biserici”.

„Pentru toți cei care au avut binecuvântarea de a fi alături în slujirea bisericească, plecarea Preasfinției Sale din mijlocul lor reprezintă nu doar despărțirea de un arhiereu mult iubit, ci și de un adevărat frate întru Hristos, devotat Evangheliei cu toată ființa sa”, a transmis Arhiepiscopul Aradului.

Înaltpreasfințitului Părinte Timotei s-a rugat ca Dumnezeu să primească sufletul vrednicului de pomenire Episcop Emilian Crișanul în Împărăția Sa: „Suntem încredințați că osteneala Sa arhierească, jertfelnicia și slujirea plină de credincioșie vor afla răsplătirea binecuvântării cerești din partea Celui Care cunoaște inimile și răsplătește fiecăruia după osteneală”.

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a trecut la Domnul în data de 26 iunie, la vârsta de 54 de ani. Trupul neînsuflețit al ierarhului a fost depus sâmbătă în Catedrala istorică din Arad. După Sfânta Liturghie oficiată duminică, sicriul a fost dus la Mănăstirea Neamț.

Foto credit: Doxologia / Flavius Popa