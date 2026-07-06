PS Damaschin Dorneanul: Din păcate, neputințe și patimi numai Dumnezeu ne poate scăpa

Episcopul vicar Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a slujit duminică în Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din localitatea Trei Movile, județul Suceava. „Din păcat, din neputințe și din patimi numai Dumnezeu ne poate scăpa”, a subliniat ierarhul la predică.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul s-a aflat în mijlocul comunității pentru a binecuvânta lucrările realizate recent la lăcașul de cult.

„Să-L chemăm pe Dumnezeu, iubiți credincioși, pentru că, la slabele noastre puteri, numai puterea Lui, și numai harul Lui, și numai ajutorul Lui ne mai pot scăpa”, a îndemnat ierarhul.

Preasfinția Sa a atenționat: „La început, păcatul e dulce, după care e tare amar. Lasă un gol în suflet de nu ne închipuim noi. De aici și avalanșa aceasta de stări de depresie care cuprinde, din păcate, pe tot mai mulți oameni”.

La final, parohul bisericii, pr. Cornel Fodor, a fost hirotesit iconom stavrofor, în semn de apreciere pentru activitatea culturală, pastoral-misionară și edilitară desfășurată.

Biserica Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din localitatea Trei Movile a fost zidită între anii 2000 și 2005, prin implicarea fraților Vasile și Dumitru Buhac, alături de credincioșii locului.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților