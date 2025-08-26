PS Benedict: Vrăjmașul tău să fie primul nume pe care-l pomenești cu sinceritate în rugăciunea către Dumnezeu

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a oficiat duminică slujba de resfințire a bisericii parohiale din Boian, Protopopiatul Șimleu Silvaniei, unde a vorbit despre puterea iertării:

„Vrăjmașul tău să fie primul nume pe care-l pomenești cu sinceritate în rugăciunea către Dumnezeu. Dumnezeu are pedagogia lui divină”.

Preasfințitul Părinte Benedict a explicat că omului îi este greu să ierte pentru că nu conștientizează cât de mult îl iartă Dumnezeu. Iertarea este îngreunată de egoism și mândrie, iar suferința provocată de ceilalți naște dorința de răzbunare.

„Omului îi e greu să ierte pentru că uită de ce îl iartă Dumnezeu. Avem un Dumnezeu bun, altfel nu s-ar putea explica atitudinea lui din parabolă. Va exista o judecată din partea lui Dumnezeu pentru că nu există judecată din partea omului cu sine însuși. Să observăm din ce ne iartă Dumnezeu și ce iertăm noi. Să observăm discrepanța”, a explicat Preasfinția Sa.

Egoul dezvăluie răni

Lovirea în egoul propriu dezvăluie răni, slăbiciuni și răutăți interioare, destabilizând imaginea pozitivă pe care omul și-o construiește despre sine. Iertarea devine astfel un proces dureros, dar necesar, pentru a gândi și trăi în spiritul Evangheliei.

„Iertăm foarte greu pentru că suntem plini de sine, de egoism. Suferi când cineva te necăjește. Tendința pe care o avem este să ne răzbunăm. Deși întrebarea noastră este justă, nu gândim evanghelic. Evanghelic vorbind, avem nevoie să fim loviți în egoul nostru, care înseamnă un fel de protecție mincinoasă, dinspre afară înspre înăuntru, în care noi ne arătăm numai în varianta noastră pozitivă, dar înăuntrul nostru există foarte multe răutăți, chiar dacă ele nu sunt manifestate”.

„Când cineva te lovește în egoul tău sparge partea dinafară prin care tu vrei să stai drept în fața celuilalt și face apel la înlăuntrul tău, la durerile, căderile, vulnerabilitățile, răutățile tale și nu te simți confortabil. Te sperie ceea ce vezi tu acolo și ți se destabilizează poziția ta”.

Ceremonia religioasă a început cu sfințirea Sfintei Mese, prin spălare, ungere cu Sfântul și Marele Mir și așezarea moaștelor sfinților mucenici.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Benedict a vorbit despre iertare. Ierarhul a evidențiat că iertarea este un dar învățat de la Hristos și o cale spre mântuire.

Aprecieri

Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul vocal „Doxa”, dirijat de profesorul Florin Lazăr de la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău.

La final, părintele paroh Răzvan Adrian Mândruț a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, oferindu-i o icoană în semn de recunoștință.

Pentru activitatea desfășurată, acesta a fost hirotesit sachelar, cu dreptul de a purta brâu albastru.

De asemenea, familia Vasile și Viorica Pop, principalii susținători ai lucrărilor, a primit o diplomă de apreciere din partea Preasfinției Sale.

Scurt istoric al Bisericii din Boian

Satul Boian este situat în sud-vestul județului Sălaj și este atestat documentar din anul 1481.

Viața bisericească din localitate are rădăcini vechi, fiind menționată existența unei biserici de lemn din secolul al XVII-lea, cu hramul „Sfânta Treime”. Aceasta a funcționat până în anul 1941.

Actuala biserică de zid a fost construită între anii 1935–1937.

În perioada 2024–2025, sub coordonarea părintelui paroh, au fost realizate ample lucrări de renovare și modernizare, atât la interior – inclusiv confecționarea unei noi Sfinte Mese din marmură -, cât și la exterior – recondiționarea ușilor, retencuirea soclului, refacerea altarului de vară etc.

Foto credit: Episcopia Sălajului