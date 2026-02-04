PS Benedict către tinerii din Sălaj: Sunteți viața Bisericii și cei care îi dați dinamică

Episcopul Benedict al Sălajului s-a întâlnit luni cu voluntarii din Asociația Tinerilor Ortodocși din Sălaj (ATOS), subliniind rolul lor esențial în viața eclezială: „Voi sunteți viața Bisericii și cei care îi dați dinamică”.

Preasfinția Sa a săvârșit slujba Paraclisului Maicii Domnului, cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului Ortodox, în biserica Parohiei Ortelec I din municipiul Zalău.

Pornind de la chipul Maicii Domnului, numită în cântările Bisericii pururea fericită, Preasfințitul Părinte Benedict i-a îndemnat pe tineri să caute o bucurie care nu se epuizează în plăceri trecătoare.

„Plăcerea trece repede, dar după plăcere rămâne un gol. Bucuria nu vine din păcat; cu păcatul vine plăcerea, iar bucuria vine din libertate și din curățenie”.

Cultivarea minții și curajul rugăciunii sincere

Preasfinția Sa a arătat că omul se modelează după ceea ce cultivă în gândurile sale și i-a îndemnat pe tineri să fie atenți la hrana sufletului.

„Mintea este un vas care se umple cu ceea ce îi oferim. Dacă o hrănim cu lucruri mărunte, așa va deveni și viața noastră. Dacă însă ne ținem mintea la cele frumoase, la cele curate, atunci și viața se așază altfel”.

Episcopul Sălajului a vorbit și despre valoarea rugăciunii sincere: „În rugăciune nu e locul unde trebuie să fii aranjat. Acolo poți să verși înaintea lui Dumnezeu tot ce ai, cu sinceritate. Curajul acesta de a fi adevărat înaintea lui Dumnezeu e începutul vindecării”.

Drumul cel bun

Preasfințitul Părinte Benedict i-a încurajat pe voluntarii ATOS să rămână statornici pe drumul ales: „Fericirea nu se dobândește pe repede înainte. Ea cere fidelitate, răbdare și capacitatea de a nu renunța ușor”.

„Dacă ți-ai propus un drum bun, mergi pe el chiar dacă vine vântul, ploaia sau oboseala. Maica Domnului ne învață această statornicie prin cuvântul ei simplu: fie mie după cuvântul Tău”, a conchis Preasfinția Sa.

Întâlnirea s-a încheiat cu un dialog deschis, în care tinerii au adresat întrebări și au împărtășit experiențe din activitatea lor.

Foto credit: Episcopia Sălajului