PS Benedict ne îndeamnă să iertăm: Trăiește deodată cu celălalt suferința lui, căderea lui

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a îndemnat în predica de duminică să iertăm pe aproapele nostru și să îl sprijinim în încercările sale: „Trăiește deodată cu celălalt suferința lui, căderea lui”.

Ierarhul s-a aflat la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Zalău, județul Sălaj, unde a oficiat Sfânta Liturghie.

Iertarea în viața creștină

Preasfințitul Părinte Benedict a explicat că iertarea și pacea lăuntrică se dobândesc atunci când renunțăm la judecarea aproapelui și alegem să-i purtăm cu iubire povara greșelilor, urmând exemplul lui Hristos.

„Când tu îl judeci pe celălalt, când tu îl învinovățești, să n-ai așteptări din partea celorlalți că vor face cu tine altfel. Te vor învinovăți și pe tine și te vor judeca la fel cum faci și tu”, a spus Preasfinția Sa.

„Dacă Domnul a asumat păcatele celorlalți, El nu arată cu degetul la niciunul dintre noi. El asumă păcatele noastre. Atunci, cu atât mai mult, noi, făcând în același fel, intrăm în logica Evangheliei și primim mult har, care înseamnă pace lăuntrică”.

Piatra de temelie a Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din Zalău a fost sfințită în anul 2000.

