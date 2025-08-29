PS Benedict a dialogat cu copiii de etnie romă din tabăra „Diferiți, dar egali”, organizată de Episcopia Sălajului

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, i-a vizitat joi pe copiii de etnie romă participanți la tabăra de vară „Diferiți, dar egali” organizată de eparhie la Huta, în comuna sălăjeană Buciumi.

Ierarhul le-a vorbit despre importanța educației pentru viitorul lor, amintind o învățătură a Sfântului Siluan Athonitul.

Acesta spunea că omul care nu merge la școală și nu învață seamănă cu un cocoș care se mulțumește cu ograda lui îngustă, iar cel care se străduiește să-și extindă orizontul cunoașterii este ca un vultur care își întinde aripile și descoperă de sus frumusețea lumii.

„Dacă vrem să avem aripi largi și să vedem orizonturi noi, trebuie să mergem la școală și să ne educăm”, a spus Preasfinția Sa.

Părintele episcop a dialogat cu copiii, răspunzând la întrebările lor și încurajându-i să privească educația ca pe o șansă de a zbura mai sus.

La întâlnire a participat și Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj, care i-a încurajat pe copii, la rândul său, să privească educația ca pe o șansă de a-și construi un viitor mai bun.

La final, Preasfințitul Benedict le-a oferit copiilor dulciuri și cărți de rugăciuni.

Autoritățile și Biserica au colaborat în sprijinul copiilor

La tabără au participat aproximativ 100 de copii din ciclul primar și gimnazial, proveniți din familii de romi din zona Văii Agrijului și a Șimleului Silvaniei, inclusiv elevi de la Școala Pustă.

Programul a inclus jocuri de cunoaștere și socializare, ateliere creative și experimente STEM, activități sportive și tradiționale, precum și sesiuni educative derulate de Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj. Ziua s-a încheiat cu un foc de tabără și cântece la chitară.

Au mai fost prezenți reprezentanți ai autorităților județene și locale, cadre didactice și precum și prof. univ. dr. Adrian Lemeni, directorul Școlii Doctorale „Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie din București și fiu al satului Buciumi.

Evenimentul a fost organizat de Episcopia Sălajului, prin Sectorul Cultural și Sectorul Social, în parteneriat cu Asociația Tinerilor Ortodocși Sălăjeni (ATOS), Asociația Filantropia Porolissum, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, Școlile Gimnaziale din Agrij și Buciumi, cu sprijinul primăriilor comunelor Buciumi și Agrij.

Tabăra a beneficiat de finanțare din partea Consiliului Județean Sălaj, având ca scop sprijinirea copiilor de etnie romă prin activități educative, recreative și spirituale, care să le ofere o alternativă sănătoasă și formativă de petrecere a timpului liber.

Foto credit: Episcopia Sălajului