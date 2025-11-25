Strategie de sprijin pentru femei și familii în Episcopia de Bălți: PS Antonie s-a întâlnit cu reprezentanții Pro Vita Iași

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, s-a întâlnit săptămâna trecută, la Centrul Eparhial din Bălți, Republica Moldova, cu Părintele Radu Brînză, coordonatorul Departamentului Pro Vita din cadrul Sectorului de Misiune, Statistică şi Prognoză Pastorală al Arhiepiscopiei Iaşilor (Pro Vita Iași).

Au mai participat Otilia Palade, director executiv Pro Vita Iași, Părintele Dorian Revenco, Protopop de Bălți, Părintele Protoiereu Andrian Agapi, preot misionar, și doamna preoteasă Ana Turtureanu de la Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Grinăuți, raionul Râșcani, Republica Moldova.

„Atmosfera a fost una caldă, frățească și deschisă spre colaborare. S-au conturat direcții clare de lucru: evenimente publice, vizite reciproce, susținerea familiilor numeroase și acțiuni comune de consiliere și sprijin în situații de criză”, au transmis reprezentanții Pro Vita Iași.

La final, a fost subliniată importanța de a rămâne împreună în slujirea vieții și în împlinirea poruncii Domnului de a-l ajuta pe aproapele.

Foto credit: Episcopia de Bălți