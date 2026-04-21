Fără credință, viața omului ar fi un chin continuu și irosirea timpului fără rost, a spus Episcopul de Bălți

„Fără credință, viața omului ar fi un chin continuu și irosirea timpului fără rost”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din satul Chirilovca, raionul Floreşti, Republica Moldova.

Preasfinția Sa s-a referit în predică la textul Evangheliei din Duminica a doua după Paști, subliniind „modalitatea în care putem moșteni viața veșnică, și anume, credința în Iisus Hristos că este Fiul lui Dumnezeu”.

Episcopul Antonie a oferit ca exemplu învățătura Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Evrei.

„Apostolul Pavel, în Epistola sa către Evrei, ne spune despre credință că este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute și tot, în aceiași Epistolă, Apostolul Pavel ne spune că prin credință înțelegem că s-au întemeiat veacurile prin cuvântul lui Dumnezeu și că ceea cea a făcut Dumnezeu a făcut din nimic, tot prin credință înțelegem”.

„Fără credința nu am putea înțelege aceste adevăruri. Fără credință omul n-ar putea înțelege lucrarea lui Dumnezeu în creația Sa și în viața sa”, a subliniat ierarhul.

PS Antonie a îndemnat la rugăciune pentru întărirea credinței: „Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne înmulțească credința și să ne lumineze mintea pentru a înțelege rostul timpului vieții pământești și modul în care trebuie să folosim acest timp pentru a ne învrednici de fericirea veșnică”.

Foto credit: Facebook / Episcopia de Bălți