PS Antonie: Libertatea este unul din marile daruri ale lui Dumnezeu

„Libertatea este unul din marile daruri ale lui Dumnezeu”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți.

Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie la biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, din satul Corlăteni, raionul Râșcani, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Antonie a tâlcuit „Pilda celor poftiți la cină” și a accentuat că fiecare om are libertatea deplină de a răspunde sau de a ignora chemarea lui Dumnezeu.

„Dumnezeu respectă libertatea omului, chiar și libertatea de a nu crede în El. Omul este invitat la viața veșnică, dar decizia îi aparține omului, de a accepta sau respinge invitația”, a spus Episcopul de Bălți.

„Din dragoste pentru om, Dumnezeu îi respectă libertatea. Omul este liber să ia orice decizie. Și omul vrea să fie liber, el caută libertatea. El se luptă pentru a fi liber”.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul i-a înmânat părintelui paroh Valeriu Ursu „Crucea Centenarului” pentru activitatea în viața și misiunea Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia.

Foto credit: Facebook / Episcopia de Bălți