PS Antonie a participat la Marșul pentru Viață de la Bălți. Evenimente similare au fost și în Episcopia Basarabiei de Sud

Preasfințitul Părinte Antonie a participat sâmbătă la Marșul pentru Viață organizat la Bălți de Departamentul ProVita al Episcopiei de Bălți, coordonat de Ana Turtureanu, și de Societatea Femeilor Ortodoxe din cadrul Episcopiei de Bălți, condusă de Liliana Lungu, președinte.

Episcopul Antonie de Bălți a adresat un cuvânt de mulțumire organizatorilor și participanților, evidențiind nevoia de a respecta și ocroti viața umană, care este darul lui Dumnezeu.

Au participat reprezentanți ai Episcopiei de Bălți, profesori, tineri, studenți, copii și un grup de femei și copii refugiați din Ucraina.

Evenimentul a inclus și un scurt moment artistic susținut de un grup de copii, care au recitat poezii și au interpretat cântece despre viață, Dumnezeu și mamă.

Alte două marșuri pentru Viață au fost organizate și la Leova și Cantemir, în protopopiatul de Cantemir și Tigheci al Episcopiei Basarabiei de Sud.

Părintele Protopop Petru Andon a transmis un mesaj de binecuvântare din partea Preasfințitului Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud. „A apăra viața înseamnă a apăra chipul lui Dumnezeu din om”, a spus părintele protopop.

Pe parcursul manifestării, copiii de la Centrul de creație al orașului Leova și cei ai parohiilor din protopopiat au putut participa la ateliere de creație și jocuri interactive.

Foto credit: Episcopia de Bălți (deschidere articol)