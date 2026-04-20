PS Antonie a pomenit victimele foametei din 1946-1947

Episcopul Antonie de Bălți a oficiat sâmbătă o slujbă de pomenire pentru cele 200.000 de victime ale foametei din 1946-1947 din Basarabia.

Parastasul a fost săvârșit la Paraclisul Episcopal „Duminica Sfinților Români” din Municipiul Bălți cu ocazia zilei de comemorare a victimelor foametei din Basarabia.

Totodată, clerici și credincioși din eparhie au participat la o acțiune comemorativă intitulată „O lumină și un hulubaș de pâine”.

Potrivit Episcopiei de Bălți, manifestarea a constituit un îndemn la păstrarea memoriei istorice și la cultivarea responsabilității față de adevăr, demnitate și coeziune socială.

În cadrul acțiunii, au fost distribuiți în municipiul Bălți, 250 de hulubași de pâine, simbol al vieții, al speranței și al pomenirii victimelor.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici, Mitropolia Basarabiei și Exarhatul Plaiurilor, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Episcopia Basarabiei de Sud, Primăria municipiului Cahul, TVR Moldova și „Mieroszewski Centre” (Polonia), cu scopul de a evoca memoria victimelor foametei provocate de politicile represive ale regimului sovietic instaurat după 1944.

A treia sâmbătă din luna aprilie a fost declarată de Parlamentul Republicii Moldova drept Ziua de comemorare a victimelor foametei din 1946-1947.

Foto credit: Facebook / Episcopia de Bălți