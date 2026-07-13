PS Andrei a slujit la hramul mănăstirii covăsnene Prodromița

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a slujit duminică la hramul Mănăstirii „Maica Domnului Prodromița” din Comandău, județul Covasna.

La slujbă au participat credincioși din Comandău și din localitățile învecinate, veniți să cinstească icoana Maicii Domnului Prodromița, ocrotitoarea așezământului monahal.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de o parte din obștea Mănăstirii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea Ciuc.

Icoana Maicii Domnului Prodromița

În predica Sa, Preasfințitul Părinte Andrei a vorbit despre icoana Maicii Domnului Prodromița, cinstită de Biserica Ortodoxă Română în 12 iulie.

În predica Sa, ierarhul a amintit că icoana a fost dăruită Schitului Românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos și a evocat râvna Sfântului Cuvios Nifon, primul stareț al schitului, și a Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul.

Preasfințitul Părinte Andrei i-a îndemnat pe credincioși să participe cu atenție la Sfânta Liturghie și să pună pe primul loc întâlnirea cu Dumnezeu.

„Când mergeți la Sfânta Liturghie, lăsați telefonul deoparte. Aveți șase zile la dispoziție pentru toate celelalte, dar măcar în timpul slujbei să aveți inima legată de Dumnezeu”, a slubiniat ierarhul.

Maica stareță a primit rangul de stravroforă

Preasfinția Sa a explicat și Evanghelia Duminicii a 6-a după Rusalii, despre vindecarea slăbănogului din Capernaum, subliniind importanța vindecării sufletești prin Spovedanie: „Biserica este singura instituție de pe pământ care iartă păcatele prin Sfintele Taine. De aceea, atunci când suntem bolnavi, mai întâi să căutăm vindecarea sufletului prin Spovedanie, iar apoi leacurile trupești”.

La final, Episcopul Covasnei și Harghitei i-a îndemnat pe credincioși să își întemeieze viața pe credință, smerenie și încredere în voia lui Dumnezeu.

Distincția a fost acordată maicii starețe Valentina Cernea în semn de apreciere pentru slujirea și implicarea în viața Mănăstirii „Maica Domnului Prodromița” din Comandău.

Foto credit: Episcopia Covasnei și Harghitei