PS Andrei a oficiat slujba înmormântării pentru monahia Steliana de la Mănăstirea Moglănești

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a oficiat, marți, slujba înmormântării pentru monahia Steliana, de la Mănăstirea Moglănești, Toplița.

Mai întâi, PS Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie, alături de un sobor de preoți și diaconi, la care răspunsurile au fost oferite obștea de maici a Mănăstirii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea Ciuc, sub îndrumarea maicii starețe Minodora.

A urmat slujba înmormântării, la finalul căreia Preasfinția Sa a vorbit despre importanța unei vieți monahale trăite în smerenie și statornicie.

La rândul său, Protosinghelul Spiridon, duhovnicul Mănăstirii Moglănești, a făcut un scurt portret al monahiei Steliana.

Aceasta a trecut la Domnul în data de 18 ianuarie, după 25 de ani petrecuți în obștea Mănăstirii cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” din Moglănești, Toplița.

