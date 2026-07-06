PS Andrei a sfințit Biserica din Bicfalău: Constituie una dintre cele mai emoționante rânduieli bisericești

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a sfințit duminică Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Bicfalău județul Covasna. Preasfinția Sa a spus că acest eveniment „constituie una dintre cele mai emoționante și mai impresionante rânduieli bisericești”.

Episcopul Covasnei și Harghitei a explicat semnificația duhovnicească a slujbei de târnosire și a evidențiat importanța bisericii ca loc al prezenței lui Dumnezeu și al săvârșirii Sfintelor Taine.

„Sfințirea Bisericii este cea mai importantă și cea mai fastuoasă dintre slujbele Bisericii noastre Ortodoxe. În rugăciunile de sfințire se arată că biserica pe care o oferim Mântuitorului Iisus Hristos devine astăzi, așa cum găsim scris în Cartea Facerii, Poartă a Cerului. Pe această poartă intră Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Izbăvitorul sufletelor noastre, Împăratul Tainic, Care intră în Sfintele Taine”.

Biserica se sfințește cu rugăciuni

Referindu-se la rânduiala sfințirii, Preasfinția Sa a subliniat rolul rugăciunii, al aghiazmei și al Sfântului și Marelui Mir.

„Biserica se sfințește în primul rând cu rugăciuni, cu aghiazmă și cu lucrarea Sfântului și Marelui Mir. Ungerea cu Sfântul și Marele Mir este cea mai importantă lucrare a Sfintei Mese. Ea cheamă pe Duhul Sfânt în unire cu Tatăl și cu Fiul, în urma jertfei Mântuitorului nostru Iisus Hristos”.

„Sfintele moaște nu se pot așeza decât de la Sfinții Mucenici, pentru că ei au arătat cea mai mare iubire față de Mântuitorul Iisus Hristos. S-au jertfit pentru credință, o credință jertfelnică, mai tare decât moartea. În primele veacuri creștine, pe mormintele martirilor se săvârșea Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie”, a explicat Episcopul Andrei.

Duhul Sfânt să ne miluiască

În încheiere, ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să rămână statornici în viața Bisericii și să sporească rugăciunea, mai ales în contextul provocărilor actuale.

„La biserică mergem să ne rugăm și să-I spunem lui Dumnezeu suferințele noastre. Rugați-vă mai mult, pentru că trăim vremuri foarte tulburi. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca harul Duhului Sfânt să nu plece de la noi, ci să ne miluiască cu a Sa iubire de oameni”.

În cadrul slujbei, părintele paroh Nicolae Munteanu a fost hirotesit iconom-stavrofor, în semn de apreciere pentru activitatea pastorală, misionară și administrativă desfășurată în slujba comunității. Preotul a mulțumit Episcopului Covasnei și Harghitei și și-a exprimat recunoștință tuturor celor care au sprijinit lucrările de zidire și înfrumusețare ale sfântului locaș.

Foto credit: Episcopia Covasnei și Harghitei