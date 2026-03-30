PS Andrei: Ar trebui să îmbrăcăm haina smereniei și să învățăm ce înseamnă să fii cu adevărat mare

„Ar trebui să îmbrăcăm haina smereniei și să învățăm ce înseamnă să fii cu adevărat mare”, a spus Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, duminică, la Paraclisul Episcopal din Miercurea Ciuc.

Ierarhul a explicat sensul profund al drumului Crucii și al adevăratei măriri în Hristos: urcușul spre Ierusalim este, de fapt, drumul jertfei și al mântuirii.

Sf. Ev. Marcu ne prezintă ultimul drum pământesc al Mântuitorului nostru Iisus Hristos: „Iisus mergea înaintea lor, iar ei erau uimiți și cei ce mergeau după El se temeau” (Marcu 10, 32), a amintit Preasfințita Sa, menționând frământarea ucenicilor în fața unei realități pe care nu o puteau încă înțelege: drumul Crucii.

Calea Crucii, un paradox

„Calea Crucii era una a suferinței, iar pe cruce mureau doar tâlharii și făcătorii de rele”, a explicat Părintele Episcop Andrei, subliniind paradoxul dumnezeiesc: Fiul lui Dumnezeu alege cea mai umilitoare moarte pentru mântuirea lumii.

„Ucenicii n-au priceput nimic, nu pătimirile le-au reținut atenția, ci cuvintele despre înviere, pe care le-au interpretat ca pe o biruință lumească”, a spus Preasfinția Sa. Astfel se explică cererea fiilor lui Zevedeu de a avea locuri de cinste în noua împărăție – fără să înțeleagă că drumul spre slavă trece prin jertfă, a adăugat ierarhul.

„În timp ce Iisus mergea să Se smerească până la capăt, ei erau preocupați cine este mai mare”, a subliniat Episcopul Covasnei și Harghitei, adăugând că adevărata mărire nu este stăpânirea, ci jertfa.

Paharul suferinței

„În limbaj biblic, paharul înseamnă jertfă și suferință”, a explicat Părintele Episcop Andrei, referindu-se la evanghelia citită în a cincea duminică din Postul Mare.

Preasfinția Sa a evidențiat adevărul duhovnicesc că „spre slava lui Hristos nu duce decât un singur drum: drumul crucii”, adăugând că „cel care suferă împreună cu Hristos devine mai luminat și mai puternic în credință”.

„Omul, încă de la Adam, are tendința de a fi mai mare decât celălalt”, a avertizat ierarhul, explicând faptul că această dorință izvorăște din căderea în păcat: „Adam a dorit să fie ca Dumnezeu, dar fără Dumnezeu”.

Răspunsul lui Dumnezeu la această cădere a fost „ca Fiul lui Dumnezeu să Se coboare pe pământ, ca să-l împace pe om și să-i arate adevărata mărire”: aceasta nu este slava lumească, ci jertfa, a continuat Preasfințitul Părinte Andrei.

În încheiere, Episcopul Covasnei și Harghitei i-a îndemnat pe credincioși să cerceteze Scripturile și să se roage mai mult.

Foto credit: Episcopia Covasnei și Harghitei