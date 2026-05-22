Hramul parohiei românești din Nisa: Se împlinesc 10 ani de la sfințirea pietrei de temelie a noii biserici

Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfântul Ierarh Nicolae” din Nisa, Franța, și-a sărbătorit joi hramul și împlinirea a 10 ani de la sfințirea pietrei de temelie a noii biserici.

Sfânta Liturghie a fost oficiată, pentru prima dată în noua biserică de pe Coasta de Azur, de Mitropoliții Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului și Iosif al Europei Occidentale și Meridionale.

După citirea Evangheliei, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a evidențiat semnificația praznicului Înălțării Domnului, pornind de la versetele: „Şi, ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat. Şi pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer” (Luca 24, 50-51).

Mitropolitul Andrei a subliniat responsabilitatea fiecărui creștin de a-și pregăti viața pentru întâlnirea cu Dumnezeu.

„Dacă vrem ca atunci când Domnul Hristos va reveni să fim puși de-a dreapta Lui, și noi, asemenea Sfântului Împărat Constantin, să avem nădejdea lui David, înțelepciunea lui Solomon și dreapta credință a Apostolilor, pentru ca astfel să putem merge în Împărăția cea nesfârșită a Domnului nostru Iisus Hristos”.

În semn de apreciere pentru activitatea administrativă și pastoral-misionară desfășurată în cadrul comunității românești din sudul Franței, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei i-a acordat părintelui paroh Radu Totelecan Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj” pentru clerici.

După Sfânta Liturghie, copiii și tinerii parohiei au prezentat un program artistic cu dansuri populare și cântece tradiționale românești.

Scurt istoric

Parohia Ortodoxă Română din Nisa a fost înființată în anul 2001 și funcționează în cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale.

Comunitatea a achiziționat terenul pentru viitorul ansamblu parohial în anul 2011, iar piatra de temelie a noii biserici a fost sfințită în 22 mai 2016.

Lucrările propriu-zise au început în 2021, iar ansamblul aflat în dezvoltare va cuprinde atât biserica, ridicată în stil ortodox și în formă de cruce greacă cu cinci cupole, cât și un centru cultural destinat comunității românești de pe Coasta de Azur.

Foto credit: Parohia Ortodoxă Română din Nisa