Aniversare la Catedrala din Miercurea Ciuc: PS Andrei a împlinit 11 ani de arhierie

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc, împreună cu Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, care a aniversat în aceeași zi 11 ani de la întronizare.

La momentul Chinonicului, Arhiepiscopul Râmnicului a vorbit despre Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, explicând criteriul acesteia: faptele credinței lucrătoare prin iubire.

Ierarhul a subliniat că începutul drumului spre Împărăția lui Dumnezeu este pocăința, adică lepădarea păcatului și întoarcerea sinceră în casa Tatălui, care este Biserica, locul în care Dumnezeu îl așteaptă pe om.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat importanța participării la Sfânta Liturghie, unde se împărtășește harul Duhului Sfânt.

La final, Arhiepiscopul Râmnicului a rostit un cuvânt festiv la aniversarea a 11 ani de la înscăunarea Preasfințitului Părinte Andrei ca Episcop al Covasnei și Harghitei.

Cuvânt aniversar

Chiriarhul Râmnicului a menționat lucrarea ctitoricească continuă, atât la Centrul Eparhial, cât și la bisericile și mănăstirile din eparhie, și respectul arătat de ierarhul Covasnei și Harghitei față de moștenirea primită.

„Continuă în acest mod Preasfinția Sa o tradiție binecuvântată a Bisericii, în care zidirea de locașuri sfinte este inseparabilă de zidirea comunităților vii în jurul lor, încât, într-un spațiu unde prezența Bisericii are o valoare mărturisitoare, aceste ctitorii au devenit repere de lumină, comuniune și nesfârșită nădejde”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Părintele arhiepiscop a menționat, între roadele slujirii Preasfințitului Părinte Andrei, întărirea rânduielii liturgice, participarea în număr mare a credincioșilor la sfintele slujbe, revitalizarea vieții parohiale și susținerea monahismului.

Din partea Administrației Eparhiale a vorbit părintele Teodor Eugen Bijec, vicar eparhial, care a evidențiat lucrarea administrativă, pastorală și misionară a chiriarhului Covasnei și Harghitei.

Preasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de mulțumire adresat clerului, monahilor, credincioșilor și instituțiilor care sprijină activitatea eparhiei.

Ierarhul a vorbit cu recunoștință despre jertfa viețuitorilor din mănăstiri și despre începuturile episcopiei, amintind eforturile uriașe depuse în anii de formare, dar și despre dascălii, duhovnicii și părinții săi trupești, care l-au format.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales pe Episcop al Covasnei și Harghitei pe Preasfințitul Părinte Andrei în 5 februarie 2015. Înscăunarea a avut loc duminică, 15 februarie 2015, la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc.

