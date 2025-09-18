Protoieria Sector 3 a ajutat cu ghiozdane echipate complet 300 de copii cu posibilități materiale reduse

Protoieria Sector 3 din Capitală a oferit, miercuri, daruri constând în ghiozdane complet echipate pentru 300 de copii care provin din familii cu posibilități materiale reduse sau aflați în situații de risc social.

Printre copiii care au primit cadouri se numără și beneficiarii programelor Centrului de zi „Sfânta Sofia” al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Părintele protopop Florin Busuioc a spus că acțiunea de anul acesta a fost inspirată de un îndemn al Sfântului Dumitru Stăniloae.

„Ghidându‑ne după cuvântul Sfântului Dumitru Stăniloae, care spune că nu există limite în posibilitățile omului educat, ne‑am gândit și anul acesta să susținem educația și binele copiilor defavorizați din sectorul 3 al Capitalei”.

„În mod deosebit, am încercat de această dată să oferim copiilor ghiozdane și în funcție de preferințele lor. Este important să ajutăm, să dăruim, dar este important și ca oamenii să se bucure de darul primit”, a declarat protopopul pentru Ziarul Lumina.

Mulțumire pentru anul acesta, rugăciune pentru anul viitor

Părintele a adăugat că învățătura și rugăciunea se împletesc.

„La începutul acestui eveniment, am făcut și o rugăciune de luminare a minților, atât ale copiilor, la început de an școlar, cât și ale părinților care trebuie să înțeleagă că acești copii au nevoie de educație pentru lumea aceasta, dar și de hrană pentru suflet. I‑am îndemnat, de asemenea, să împletească rugăciunea și studiul, dar și să participe la slujbele Bisericii”, a menționat preotul.

Tot miercuri, copiii beneficiari ai Centrului de zi „Sfânta Sofia” al Arhiepiscopiei Bucureștilor au participat la sărbătoarea ocrotitoarelor spațiului social: Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapi.

Slujba Acatistului a fost oficiată în Paraclisul instituției, iar la final copiii au primit daruri și rechizite din partea Sectorului social-filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Copiii, părinții acestora și personalul Centrului s-au rugat împreună, pentru un an nou școlar mai bun și au dat mulțumire lui Dumnezeu pentru toate darurile de anul acesta.

Foto credit: Ziarul Lumina