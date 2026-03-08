Proiecție de film pro-viață: Andreea Ogăraru va discuta cu tinerii din Craiova

Sectorul de Tineret și Catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei organizează vineri, 13 martie, o proiecție gratuită de film pro-viață, care va fi urmată de o dezbatere dedicată valorii și ocrotirii vieții. Invitata evenimentului este Andreea Ogăraru, soția fotbalistului Adrian Ogăraru și mamă a șase copii.

Evenimentul va începe la ora 11:00 la Cinema Patria din Craiova, unde va fi proiectat filmul Bella, care a primit premiul publicului la Festivalul de Film de la Toronto în 2006 și a intrat în Top 10 filme independente în 2007.

Bella spune povestea unei crize de sarcină care se termină cu bine, prin sprijinul apropiaților și alegerea mamei de a da spre adopție copilul pe care îl va naște.

„Filmul evidențiază demnitatea fiecărei vieți, puterea sprijinului concret oferit în momentele de criză și capacitatea iubirii și a responsabilității de a aduce vindecare și speranță. Mesajul central al filmului subliniază faptul că viața capătă sens atunci când cineva alege să rămână alături de cel aflat în suferință”, transmit organizatorii.

Scopul proiecției și dezbaterii este conștientizarea valorii vieții umane începând de la concepție și educarea tinerilor din comunitate să le ofere sprijin persoanelor aflate în dificultate și mai ales femeilor însărcinate.

Evenimentul face parte din Luna pentru Viață la Craiova, serie de manifestări care-și propun să construiască o cultură pro-viață la nivel local și care va culmina cu organizarea Marșului pentru Viață în jurul datei de 28 martie.

Activitatea este organizată în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Asociația Vasiliada a Mitropoliei Olteniei și cu asociații de tineret din eparhie: filialele din Craiova ale ASCOR și ATOR.

Foto credit: Roadside Attractions (deschidere articol)