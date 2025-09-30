Proiecția filmului „Coroana României” la Congresul Nepsis Spania: Tinerii români vor să-și cunoască mai bine rădăcinile

Peste 200 de tineri români din Spania și din Portugalia au vizionat filmul documentar „Coroana României” la Alicante, în cadrul congresului Nepsis Spania 2025. Cei mai mulți sunt născuți în diaspora sau veniți cu familiile lor încă de la vârste foarte fragede în aceste țări de adopție.

La finalul proiecției, regizorul George Grigoriu a avut un dialog cu tinerii, din care au ieșit la iveală adevăratele probleme cu care se confruntă tinerii români din diaspora. Cei mai mulți au afirmat că nu au avut posibilitatea să studieze istoria României, fapt ce le afectează viziunea cu privire la propria identitate.

Tinerii au mărturisit că, deși cunosc limba țării de adopție, deși studiază în școlile din Spania, respectiv Portugalia, și sunt bine integrați, nu se simt cu adevărat „acasă”, pentru că nu își cunosc cu adevărat rădăcinile. Filmul a însemnat pentru ei o conectare cu istoria autentică a strămoșilor.

Păstrarea identității, o provocare pentru tinerii români din diaspora

„Aici, în Spania, avem una dintre cele mai mari comunități românești din afară, aproape un milion de români, suntem deja la a doua generație”, a spus Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu-vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.

„Este o mare provocare pentru tot ceea ce înseamnă viitorul acestor români care, așa cum spuneam s-au născut, au venit, lucrează, muncesc aici, dar care se depărtează tot mai mult de țară. Proiectarea filmului «Coroana României» cred că a fost un mare dar pentru toți cei care au participat la această întâlnire, inclusiv pentru mine.”

Pentru tinerii români din Episcopia Spaniei și Portugaliei este o mândrie să conștientizeze că sunt urmași ai unor oameni care se constituie în modele de viață și modele identitare, a subliniat ierarhul.

Mărturiile tinerilor

„Sunt lucruri pe care nu le-am fi știut niciodată fără acest film. Trăind într-o țară de adopție, considerăm că istoria noastră, dacă nu o cunoaștem, nu există”, a spus Veronica Băltărețu, președinta Asociației Nepsis, Spania.

„Ca o metaforă, aș putea spune că sunt fiica Diasporei, deoarece în România am trăit doar cinci ani, iar apoi m-am mutat în Italia, unde am trăit până la vârsta de 20 de ani. Și, din anul 2021, locuiesc în Spania, unde m-am și căsătorit și unde trăiesc acum”, a mai spus președinta Nepsis Spania.

„Desigur, țările care m-au adoptat m-au făcut să mă simt întotdeauna bine, dar niciodată ca acasă. Pentru mine, casa mea este și va rămâne întotdeauna România.”

„Am venit special la Alicante, ca să văd acest film, deși eu studiez biologia și vreau să devin profesor. Filmul răspunde însă foarte bine la întrebări precum: Cine ești? Dincotro vii? Încotro te îndrepți?” a declarat Emanuel Leuștean. „Filmul ne-a ajutat să înțelegem cine suntem cu adevărat.”

„Când am concurat la Vocea Spaniei și a trebuit să mă prezint, am spus că sunt o româncă născută în Italia, dar care trăiește în Spania de cinci ani. Și atunci m-am întrebat: Ce identitate am eu? Cine sunt eu de fapt?”, a mărturisit Prishylla Vlad.

„Vă fac o mărturisire: am fost numai de două ori în România: la doi ani și la șapte ani. Astăzi, după ce am vizionat filmul «Coroana României», mi-am înțeles mai bine istoria și originile, am înțeles de ce mă simt româncă.”

„M-am născut în Spania acum 18 ani. Îmi place la nebunie Spania, dar nu mă simt cetățean spaniol, deși 18 ani nu sunt puțini. Pot spune că m-au atras mereu România, tradițiile, familia. Sângele pe care îl port în vene e sânge românesc”, a spus Lucia Maria Ledac.

„Vorbesc așa de bine românește, pentru că la noi, la parohia românească, în Castellon de la Plana, am făcut cursuri de limbă, cultură și civilizație românească, lecții de gramatică.”

Un turneu realizat cu sprijinul DRP

Turneul european al filmului documentar „Coroana României”, realizat de jurnalistul George Grigoriu, a fost posibil cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP).

Anul acesta, aproximativ 4.000 de români au vizionat filmul ce vorbește despre istoria încoronărilor în Țările Române. Au avut loc proiecții în comunitățile românești din Heidelberg, Dortmund, Köln, Düsseldorf, Frankfurt pe Main, Berna, Basel, Baden, Lugano, Alicante, Madrid, Zaragoza și Barcelona.

La Congresului Nepsis Spania, care a avut tema „Tinerețea mea, împreună cu Hristos”, au mai fost invitați Pr. Prof. Daniel Benga și doamna preoteasă Prof. Dr. Cristina Benga.

Sursa foto: George Grigoriu