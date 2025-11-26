Un proiect transfrontalier va forma preoți care vor să se implice în sprijinirea comunităților din zona rurală

Asociația Vasiliada a Mitropoliei Olteniei a organizat luni o conferință de presă în care și-a anunțat participarea ca partener într-un proiect transfrontalier va forma preoți, studenți teologi și asistenți sociali care își doresc să se implice în sprijinirea comunităților izolate din mediul rural, unde persoanele vulnerabile nu au acces suficient la servicii sociale.

Evenimentul s-a desfășurat în format hibrid, reunind parteneri din România și Bulgaria, reprezentanți ai comunităților religioase, ONG-uri și mass-media locală.

Proiectul CIRCLE („Inițiativă transfrontalieră pentru învățarea și implicarea comunităților religioase”) vizează îmbunătățirea accesului egal la servicii educaționale de calitate, prin dezvoltarea infrastructurii pentru educație la distanță și formare online.

Rezultatele concrete așteptate sunt: crearea unui Centru Comun Transfrontalier de formare complet funcțional, dezvoltarea a trei programe de training, formarea a 160 de formatori, prin intermediul cărora se va ajunge la formarea a cel puțin 500 de persoane, precum și crearea de 30 de lecții video care vor fi disponibile pe o platformă de e-learning.

Pentru preoții din zona rurală

Cele două orașe în care este implementat proiectul sunt Craiova și Vidin, Bulgaria, dar vor fi vizați și beneficiari din județele Mehedinți și Olt și din zona orașului Veliko Târnovo, Bulgaria.

„Se vor înființa două centre în regim hibrid, pentru că proiectul vizează și o platformă online de promovare și de inițiere a acestor persoane, un centru la Craiova, la Asociația Vasiliada și un centru la Vidin”, a declarat, pentru TVR Craiova, Părintele Florin Mihail, președintele Asociației Vasiliada.

Proiectul ajută comunitățile vulnerabile prin oferirea de instrumente reprezentanților Bisericii care își doresc să ofere sprijin concret persoanelor vulnerabile social din parohiile lor.

„Ne dorim ca tot mai mulți colegi de-ai noștri preoți din parohiile rurale să beneficieze de aceste cursuri și totodată să pună în practică ceea ce învață la aceste cursuri în implementarea acțiunilor și activităților sociale în parohiile lor”, a explicat Părintele Florin Mihail.

Platformă de formare online

Până la finele anului va fi creată platforma online, iar după sărbătorile de iarnă vor fi organizate întâlniri între participanții din România și cei din Bulgaria.

„Ne cunoaștem de peste 10 ani cu partenerii din Bulgaria și activitățile și acțiunile sociale ale Asociației Vasiliada au fost un exemplu pentru dumnealor și au girat ca dânșii să ne ia parteneri în aceste proiecte transfrontaliere”, a mai spus președintele asociației eparhiale.

Proiectul, finanțat din fonduri europene prin Programul Interreg VI-A România–Bulgaria, este derulat de Fundația pentru Dezvoltare Regională (FRR) din Bulgaria în parteneriat cu Asociația Vasiliada și Fundația „Phoenix – Secolul XXI” din Bulgaria.

Foto credit: Știri Dolj