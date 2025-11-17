Proiectul de restaurare a Bisericii lui Mihai Viteazul din Lujerdiu are nevoie de sprijin pentru a fi gata la anul

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a vizitat șantierul bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Lujerdiu, județul Cluj, mai cunoscută sub numele de „Biserica lui Mihai Viteazul”, informează Radio Renașterea.

Biserica monument istoric se află într-un amplu proces de restaurare și se dorește finalizarea lucrărilor până în vara anului viitor, atunci când se vor împlini 425 de ani de la moartea Domnitorului.

Părintele paroh, Cornel Baciu, împreună cu o echipă de oameni pasionați de istorie depun toate eforturile pentru ca biserica din Lujerdiu să reintre în patrimoniul național.

Stadiul lucrărilor

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, lucrările de reabilitare au început în anul 2021. Din acel moment, s-au depus eforturi consistente pentru a reda stabilitatea și frumusețea lăcașului.

Au fost finalizate etapele de documentare, studiile geologice și cele arheologice, iar biserica a fost salvată de la prăbușire prin consolidarea fundației și a terenului de sub clădire.

A urmat întărirea pereților și refacerea tencuielii exterioare cu un mortar tradițional pe bază de var, potrivit unui monument istoric. Acoperișul a fost refăcut complet, iar vechea învelitoare din tablă zincată a fost înlocuită cu tablă de cupru.

Proiectul este coordonat voluntar, cu multă dăruire, de Mihai Ursache și Ionuț Cătălin Croitoru, care subliniază că restaurarea unei ctitorii voievodale cere un efort îndelungat, susținut atât de specialiști, cât și de credincioși și donatori.

O biserică de-o seamă cu prima unire

Valoarea istorică și națională a bisericii este amplificată de faptul că aceasta una dintre cele doar patru biserici ctitorite de Mihai Vodă în Ardeal. Biserica, având hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, a fost ridicată în jurul anului 1600 de Voievod, fiind de-o vârstă cu prima unire a românilor.

Deși în sprijinul proiectului au fost organizate campanii și evenimente caritabile, încă este nevoie de sprijin financiar pentru a putea duce la bun sfârșit lucrările.

Cei care vor să ajute o pot face accesând pagina dedicată sau donând în conturile Parohiei Ortodoxe Lujerdiu:

RON: RO68BTRLRONCRT0589617201

EURO: RO18BTRLEURCRT0589617201

USD: RO22BTRLUSDCRT0589617201

