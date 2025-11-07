Programul slujirii ierarhilor de sărbătoarea Soborului Sf. Arh. Mihail și Gavriil

De sărbătoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Mănăstirea Frumoasa din Iași.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din cartierul Dâmbul Rotund al municipiului Cluj-Napoca.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea „Toți Sfinții” din cadrul Centrului Eparhial din Craiova.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Knittelfeld, Austria.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Chicago, statul american Illinois.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Mytilini, insula Lesvos, Grecia.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea Arnota din județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Parohia Oeștii Ungureni, județul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Biserica „Sfinții Îngeri” din municipiul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji, împreună cu Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, la Mănăstirea „Sfinții Voievozi” din Slobozia, județul Ialomița.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Mănăstirea Roșia, județul Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris, Franța.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, va sluji la Mănăstirea Agapia, județul Neamț.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Parohia Rusova Nouă, județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Biserica „Sf. Arh. Mihail si Gavriil” a Parohiei Mierlău, județul Bihor.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la biserica din Buiceşti, filie a Parohiei Pluta, județul Mehedinți.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli” din Slobozia Mare, raionul Cahul, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Parohia Buzescu, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli” a Spitalului Județean Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei si Romanaților, va sluji la Mănăstirea Clocociov, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parohia Valea Teilor, județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Parohia Fildu de Jos, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a Parohiei Sântuhalm, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Sân Mihai, Serbia.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Biserica Ortodoxă Română Aletea (Elek) din Ungaria.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris, Franța.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la Biserica Ortodoxă Română „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Valencia, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji la Biserica „Soborul Sfinților Arhangheli” din Borås, Suedia.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Matca, județul Galați.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Biserica Ortodoxă Română „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Montreal, Québec, Canada.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris, Franța.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la biserica Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Biserica „Tuturor Sfinților Români” din Sectorul 5 al Capitalei.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Parohia Afumați II din județul Ilfov.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea „Mihai Vodă” din Turda, județul Cluj.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Parohia Timișoara Blașcovici din municipiul Timișoara.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica Ortodoxă Română „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Rheda-Wiedenbrück, Germania.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli” din Gura Humorului, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Mănăstirea „Radu Vodă” din Capitală.

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Ineu, județul Arad.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Sighetu Marmației, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Schitul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” – Ghelari, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris, Franța.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu