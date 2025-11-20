Programul slujirii ierarhilor de sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului

De sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la slujba Sfintei Liturghii, oficiată în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Mănăstirea Peștera, județul Neamț.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Gherla.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Frăsinei din județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Parohia „Sf. Ap. Andrei” din Würzburg, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji în Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Austin, Statele Unite ale Americii.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji în Parohia „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” din Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la biserica Băgaciu, județul Mureș.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea Bistrița, județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Biserica „Izvorul Tămăduirii” din Bacău.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji în Parohia „Vovidenia”-Tăbăcari din Focșani.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Biserica „Vovidenia” din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, la Mănăstirea Hodoș – Bodrog, județul Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în Parohia „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Romford, Marea Britanie.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, va sluji la Mănăstirea „Vovidenia” din Huși.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Oraviţa, județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Biserica „Schimbarea la Față a Domnului, Acoperământul Maicii Domnului și Sf. Mucenic Sebastian” din Oradea.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, la Paraclisul „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din incinta Centrului Eparhial din Baia Mare.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Mănăstirea Lainici.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la biserica Cazangic din raionul Leova, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Slobozia.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală ,,Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea Ciuc.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Zimnicea.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Ioan Rusul” din localitatea Slobozia, județul Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Biserica „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Șimleu Silvaniei, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica „Sfântul Proroc Ilie și Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Deva.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Mănăstirea Bogdănești din județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Giula, Ungaria.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la Catedrala Episcopală „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Madrid, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji în Parohia „Intrarea în biserica a Maicii Domnului” din Aalborg, Danemarca.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Catedrala „Sainte-Anne-de-Beaupré”, La Côte-de-Beaupré, Quebec, Canada.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji la Mănăstirea „Intrarea în biserică a Maicii Domnului și Sfântul Prooroc Ilie Tezviteanul”, din Sauvagnac, Franța.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Schitul Măgureanu din București.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la biserica din Buhalnița, județul Neamț.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Bistrița.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica „Sf. Cruce și Sf. Ierarh Calinic de la Cernica” din München, Germania.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Mănăstirea „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Rădăuți, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Mănăstirea Horezu, județul Vâlcea.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Mănăstirea Ohaba, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Lisabona, Portugalia.

Foto credit: Basilica.ro