Programul slujirii ierarhilor în Duminica după Nașterea Domnului

În Duminica după Nașterea Domnului, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită la Mănăstirea „Sfânta Maria” – Urlați din județul Prahova.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji în parohia Lazaret IV din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Sfântul Apostol Andrei și Sfinții Martiri Brâncoveni” din Beclean, județul Bistrița Năsăud.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Tismana, județul Gorj.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, în Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfânta Muceniță Evdochia” din Cimișlia, raionul Cimișlia, Republica Moldova.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în tabăra Nepsis din localitatea Valorcine din Franța.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în Parohia „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare” – Nürnberg II Langwasser, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Catedrala „Sfinții Împărați” din Chicago, Statele Unite ale Americii.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la Mănăstirea „Peștera Ialomiței” din județul Dâmbovița.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Paraclisul Arhiepiscopal „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Râmnicu Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la paraclisul Reședinței Arhiepiscopale din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Mănăstirea Trivale din Pitești.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în Parohia românească „Adormirea Maicii Domnului”, Londra XV – Holborn, Mrea Britanie.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, va sluji la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Bilbor, județul Harghita.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji în Parohia Obreja, județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Mănăstirea Izbuc, județul Bihor.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, va sluji la Catedrala Episcopală din Baia Mare.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Mănăstirea Mraconia, județul Mehedinți.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji în Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Corlăteni, raionul Râșcani, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc, județul Harghita.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Trifon” din localitatea Cernetu, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Biserica „Sfântul Nicolae și Sfinții Prunci nevinovați” din Măcin, județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din satul natal Sartăș, județul Alba.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Brad, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Giula, Ungaria.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la Catedrala Episcopală din Madrid, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji în Parohia „Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș” din Helsingborg, Suedia.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji în Tabăra de iarnă „Sfânta Teodora de la Sihla” din Mono, Ontario, Canada.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji la Centrul Eparhial din Dublin, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din zona clujeană Valea Fânațelor.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, va sluji în Parohia Ianova, județul Timiș.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Siminicea, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica „Sfânta Cruce şi Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din München, Germania.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Mănăstirea Cotumba din județul Bacău.

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, va sluji la Mănăstirea Arad – Gai din județul Arad.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Scărișoara, județul Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Mănăstirea Prislop, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul” din Villalba, Spania.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene