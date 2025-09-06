Programul slujirii ierarhilor în Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji în Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gherorghe” din Reședința Patriarhală.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Biserica Zăneștii de Jos, județul Neamț.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Paraclisul mitropolitan „Sfântul Mare Mucenic Nichita Romanul”.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului Maramureșului și Sălajului, va sluji împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, Preasfințitul Părinte Ignatie Episcopul Hușilor, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului și cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” a Parohiei Licurici, județul Gorj.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Paraclisul mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău, Republica Moldova.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei și cu Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, la Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din Benidorm-Finestrat, Spania.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din Paderborn, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Biserica „Sfinții Ioachim și Ana” din Seattle, statul American Washington.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, va sluji la Mănăstirea Peștera Ialomiței din comuna Moroeni, județul Dâmbovița.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Mamaia Nord.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” – Jgheaburi din satul Piscul Mare, județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, la Mănăstirea Giurgeni din comuna Valea Ursului, județul Neamț.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Biserica Godeni din județul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, va sluji Catedrala Voievodală „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la în Parohia Mândruloc din județul Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Boston, Marea Britanie.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, la Crucea de pe dealul Chiciora din apropierea comunei Godeanu.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena” din satul Corlăteni, raionul Rîșcani, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Slobozia.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji Paraclisul Episcopal ,,Soborul Sfinților Apostoli” din incinta Centrului Eparhial din Miercurea Ciuc.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, va sluji la Biserica Orbeasca de Jos, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Schitul „Acoperământul Maicii Domnului”.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Biserica Profa, din comuna Spineni, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Țebea, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Catedrala Episcopală din Vârșeț, Serbia.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din localitatea San Damiano d’Asti, provincia Asti, Italia.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji la Biserica „Sfinții Ioachim și Ana” din Hoogstraten, Belgia.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Parohia Comarnic din județul Prahova.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Biserica Pântești – Făget din satul Drajna de Sus, județul Prahova.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Biserica „Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana” – Boltașu din localitatea Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în Parohia Orășeni Vale din județul Botoșani.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Paraclisul Mitropolitan „Buna Vestire și Soborul Sfinților Putneni” din localitatea Sculeni, raionul Ungheni, Republica Molodva.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din Landsberg am Lech, Germania.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Biserica Enăchești din județul Bacău.

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, va sluji la Schitul ,,Cuvioasa Parascheva” Bodrogul Vechi din județul Arad.

