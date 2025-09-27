Programul slujirii ierarhilor în Duminica a 18-a după Rusalii

În Duminica a 18-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, vor sluji după următorul program, transmis de eparhii, prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în Parohia „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” din Iași.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji în Parohia Mica, județul Cluj.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji în Parohia Vârvor, județul Dolj.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Paraclisul mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” din Gotha / Erfurt, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din Allegan, statul american Michigan.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din localitatea Călugăreni, județul Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în Parohia Sebeș VIII.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Theodor, Mitropolit de Akhaltzike și Tao Klarjeti din Patriarhia Georgiei și cu Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, la Mănăstirea Hurezi.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la Biserica „Sfântul Ilie”-Camenca, județul Bacău.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji în Parohia Zgripcești, protopopiatul Topoloveni, județul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Alban, cel dintâi Mucenic al Britaniei” din Luton, Marea Britanie.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, va sluji în Parohia Unțești, județul Vaslui.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji în Parohia Valeadeni, județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji în Paraclisul „Sfinții Ierarhi Sava Brancovici, Ilie Iorest și Simion Ștefan, Mitropoliții Transilvaniei” de la Reședința Episcopală din Oradea.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, în Parohia Rohia, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Mănăstirea Gura Motru, județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji în Parohia Ciucur Mingir, raionul Cimișlia, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji în Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” – Oltenița, județul Călărași.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, va sluji în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Alexandria.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji în Parohia „Sfântul Ierarh Nectarie” din localitatea Bâcu, județul Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji în Parohia Iancu Jianu II, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji în capela Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Casian” din Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Hereclean, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Paraclisul „Sfântul Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeei” al Reședinței Episcopale din Deva.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Catedrala Episcopală din Vârșeț, Serbia.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji în Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din localitatea Vetralla, Italia.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji în Parohia „Sfinții Cuvioși Macarie cel Mare, Macarie Alexandrinul și Sfântul Ierarh Nifon al Constanțianei” din Vejle-Kolding, Danemarca.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji în Parohia „Toți Sfinții” din Toronto, provincia canadiană Ontario.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji la Centrul Eparhial din Dublin, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji în Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Pipera din orașul Voluntari, județul Ilfov.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji în Parohia „Sfântul Gheorghe” – Dudu din comuna Chiajna, județul Ilfov.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji în Parohia Inotești, județul Prahova.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în Parohia „Sfântul Gheorghe” din Rediu, comuna Rădăuți Prut, județul Botoșani.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în Parohia Răscruci, Protopopiatul Cluj I, județul Cluj.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji în Parohia „Buna Vestire și Soborul Sfinților Putneni”- Paraclis Mitropolitan din localitatea Sculeni, Ungheni, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica „Sfânta Cruce şi Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din München, Germania.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji în Parohia Negostina, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, va sluji în Parohia Arad – Șega I, județul Arad.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji în parohia Vețel Vulcez, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfânta Mare Muceniță Tecla” din Sabadell, Spania.

Foto credit: Episcopia Europei de Nord