Programul slujirii ierarhilor în Duminica a 12-a după Rusalii

În Duminica a 12-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric ”Sf. Mare Mucenic Gherorghe” din Reședința Patriarhală.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Parohia „Nașterea Maicii Domnului” – Victoria, comuna Stăuceni, din Botoșani.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Soborul Maicii Domnului” din cartierul Făget al municipiului Cluj-Napoca, împreună cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Parohia Valea Fântânilor, județul Dolj.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji în Parohia „Buna Vestire și Soborul Sfinților Putneni”- Paraclis Mitropolitan din Sculeni, Ungheni.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafail” – la Catedrala Mitropolitană din Paris, Franța.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în Parohia din Regensburg, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Parohia „Izvorul Tămăduirii”, Long Valley, NJ. New Jersey, USA.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit Onorific și Exarh Patriarhal, va sluji la Mănăstirea Bunea, din Dâmbovița.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica „Așezarea în racla a Brâului Maicii Domnului” din Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Catedrala Arhiepiscopala din Suceava, împreună Preasfințitul Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în Parohia Băcăinți, din Sebeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Parohia Otetelișu – Bălcești, din Protoieria Drăgășani, județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Parohia Poduri din Moinești, din Bacău.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Parohia Dragoslavele, din județul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, va sluji la Biserica Parohiei „Sfântul Ioan Evanghelistul” din orașul Odobești, județul Vrancea.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Biserica filiei Stoinești, a parohiei Rogoz de Beliu, județul Arad, împreună cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

Înaltpreasfinţitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Hull, UK.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, va sluji la Parohia Ghergheleu, din Vaslui.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Schitul „Sfântul Dionisie Exiguul” din Bucova, județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, va sluji în Parohia Moisei III – Izvorul Negru, din județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji în Paraclisul „Sfântul Nicodim” din cadrul Centrului Eparhial din Drobeta Turnu Severin.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji la Paraclisul Episcopal „Duminica Sfinților Români” din orașul Bălți, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la catedrala „Sf. Dionisie” din Cahul, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea Radu Negru, din județul Călărași.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei si Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, va sluji la Mănăstirea Pantocrator Drăgănești-Vlașca.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va efectua vizite pastorale în Eparhie.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei si Romanaților, va sluji la Parohia Călinești-Prisaca, com. Vulpeni, din Olt.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Mănăstirea Codru din județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Deva, împreună cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Mănăstirea Arbore, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji a Parohia Micherechi (Méhkerék), Ungaria.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji la Paraclisul „Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop” din localitatea Carsoli, Italia.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la Catedrala Episcopală „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Madrid, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji în Biserica Stenderup Kirke, din Grinsted, Regatul Danemarcei.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Catedrala „Sf. Gheorghe”, „Sf. Epictet și Astion”, Saint-Hubert, Quebec, Canada.

Preasfinţitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji la Parohia în formare din Navan, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală din București.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji în Parohia „Uniunea Voluntarilor” din orașul Voluntari, Protopopiatul Ilfov Nord.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, va sluji la Parohia Timișoara Mehala din Timișoara.

Preasfinţitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Mănăstirea Sihastria Râșcăi, Suceava.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Parohia „Sf. Mc. Gheorghe” din Berna, Elveția.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Parohia Scărișoara din județul Bacău.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Mocira, din județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji la Mănăstirea „Nasterea Domnului și Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel” din Cenicientos, Spania.

